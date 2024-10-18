В Стамбуле проходит заседание глав МИД пяти стран региона
В Стамбуле проходит заседание глав МИД пяти стран региона
18 октября в Стамбуле состоялось заседание глав МИД Турции, Ирана, России, Азербайджана и Армении.
Открывая заседание, глава МИД Турции Хакан Фидан выразил уверенность, что страны Южного Кавказа лучше всех знают проблемы региона и смогут решить их сами, передает агентство Анадолу.
Фидан отметил, что данное мероприятие является консультативной площадкой с целью достижения на Южном Кавказе мира и сотрудничества. При этом он выразил сожаление в связи с отсутствием на заседании делегации Грузии.
«В основе нашего взгляда на Южный Кавказ лежит понимание региональной ответственности. Мы считаем, что страны региона лучше всех знают региональные проблемы и могут их решить», - отметил он и добавил, что по итогам встречи предусматривается принятие совместной декларации.
Платформа регионального сотрудничества Южного Кавказа (3+3) была создана по инициативе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Азербайджана Ильхама Алиева вскоре после окончания Второй карабахской войны в декабре 2020 года.
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