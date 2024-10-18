Погода в субботу

18 октября в Стамбуле проходит третья встреча в формате «3+3» с участием глав МИД Турции, Азербайджана, Армении, России и Ирана. Хотя Грузия включена в формат «3+3», страна заявила, как и на предыдущих встречах, что не будет участвовать и в этой встрече.