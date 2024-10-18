Погода в субботу
19 октября в столице продолжатся кратковременные осадки. Ветер северо-западный, порывистый.
Температура воздуха ночью +13+15°, днем +15+17°. Влажность днем и ночью 65-75%.
В регионах страны также пройдут осадки с грозами, местами интенсивные. В горных районах пойдет снег. Ветер западный, умеренный.
В низменности ночью будет +11+14°, днем +15+18°.
Общество
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- 18 октябрь 2024, 15:30
18 октября в Стамбуле проходит третья встреча в формате «3+3» с участием глав МИД Турции, Азербайджана, Армении, России и Ирана. Хотя Грузия включена в формат «3+3», страна заявила, как и на предыдущих встречах, что не будет участвовать и в этой встрече.
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- 18 октябрь 2024, 14:49
Жители села Кэрканч Шемахинского района сообщают, что платят 35 манатов за одну машину с водой (такие машины приезжают в село пять-шесть раз в месяц). По их словам, нехватка воды ставит под угрозу их средства к существованию, порядок и сельское хозяйство.
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- 18 октябрь 2024, 12:58
В Габалинском районе произошел вооруженный инцидент, в результате которого два человека погибли и один получил ранения.
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- 18 октябрь 2024, 12:31
Лидер в сфере инноваций и скорости, компания Bakcell, присоединилась к Глобальному договору ООН (United Nations Global Compact). По этому случаю был подписан меморандум между генеральным директором Bakcell Клаусом Мюллером и руководителем Глобального договора ООН в Азербайджане Самиром Мамедовым.
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