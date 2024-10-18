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(8 часов назад)
Погода в субботу

Погода в субботу

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Погода в субботу

19 октября в столице продолжатся кратковременные осадки. Ветер северо-западный, порывистый.

Температура воздуха ночью +13+15°, днем +15+17°. Влажность днем и ночью 65-75%.

В регионах страны также пройдут осадки с грозами, местами интенсивные. В горных районах пойдет снег. Ветер западный, умеренный.

В низменности ночью будет +11+14°, днем +15+18°.

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