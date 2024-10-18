О формате «3+3»: «Они хотят помешать ЕС и США»
18 октября в Стамбуле проходит третья встреча в формате «3+3» с участием глав МИД Турции, Азербайджана, Армении, России и Ирана. Хотя Грузия включена в формат «3+3», страна заявила, как и на предыдущих встречах, что не будет участвовать и в этой встрече.
Как сообщает «TRT Haber», в ходе встречи официальная Анкара выскажет свою поддержку подписанию мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, а также параллельной нормализации армяно-турецких отношений.
Член комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Национального собрания Расим Мусабеков заявил агентству «Туран», что в любом случае это диалог: «Никаких планов подписания каких-либо соглашений или выпуска заявлений не предусмотрено. Однако как диалоговая площадка это полезно».
Депутат отметил, что в рамках платформы могли бы состояться краткосрочные переговоры между Азербайджаном и Ираном, Турцией и Арменией, Азербайджаном и Арменией: «В любом случае и двусторонний, и многосторонний диалог полезен. Но ожидать каких-либо существенных результатов не стоит».
Политолог Насими Мамедли сообщил Радио Азадлыг, что главная цель формата «3+3» была четко обозначена при его создании: «Была создана площадка для дискуссий в рамках сотрудничества между тремя крупнейшими странами региона и тремя странами Южного Кавказа. Цель здесь — ограничить военно-политическое присутствие внешних государств в регионе. В частности, это касается Европейского союза и США, и предполагается посредством этого формата» воспрепятствовать насколько это возможно их активному участию в регионе .
По словам эксперта, вторая цель — разрешение существующих конфликтов и противоречий путем их обсуждения в рамках данного формата. По его мнению, цель — исключить возможность вмешательства внешних государств в локальные конфликты, которые могут возникнуть в регионе.
Мамедли подчеркивает, что у него нет особых ожиданий от формата «3+3»: «Это не тот формат, где есть взаимные обязательства. Это всего лишь дискуссионная площадка».
Первая встреча в таком формате состоялась три года назад 10 декабря в Москве. На предыдущих сессиях обсуждались перспективы развития многопланового регионального сотрудничества. Грузия объясняет свое неучастие в этом формате плохими отношениями с Россией.
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