Свидетели опровергли  обвинения против Тофига Ягублу

На судебном процессе по делу оппозиционного политика Тофига Ягублу в пятницу были заслушаны два свидетеля защиты.

Супруга политика Мая Ягублу дала показания в связи с обыском в их доме, где якобы были обнаружены крупные денежные средства.

Ягублу указала, что данные в протоколе обыска сфальсифицированы. Приписанные ей слова, что найденные у них дома деньги остались от свадьбы дочери, не соответствуют действительности. Она сказала, что указанная в протоколе сумма не принадлежит их семье.

Далее был заслушан оппозиционный активист Кенан Басгал. Его показания были важны в связи с утверждениями другого фигуранта дела Эльнура Вагифоглу о якобы имевшей место передачи им денег Ягублу в поселке Забрат за получение шенгенской визы для «потерпевшего» Эльшана Гусейнова.

Басгал заявил, что они вместе с Ягублу в тот день поехали в поселок Пиршаги на заседание Национального совета демократических сил (НСДС).

Вагифоглу утверждал, что передал деньги Ягублу в Забрате около 4-х часов дня. Однако по словам Басгала, в 16.00 началось заседание НСДС, и он лично собрал у участников мобильные телефоны и вернул их по окончанию мероприятия в 19.00.

При этом все это время телефон Ягублу был включенным, и защита указала, что по данным оператора сотовой связи можно отследить местонахождение Ягублу в то время, когда как утверждает следствие он якобы получил деньги.

Время следующего заседания суда объявлено не было.

*Напомним, что член Национального совета демократических сил и партии «Мусават» Тофик Ягублу был арестован 14 декабря 2023 года по обвинению в мошенничестве, фальсификации и незаконном изготовлении официальных документов и использовании поддельных документов.

Ягублу назвал обвинения надуманными. Политик ранее неоднократно подвергался уголовному и административному преследованию. Международные организации признали его узником совести.