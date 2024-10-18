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(8 часов назад)
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Эрдоган принял глав МИД пяти стран

18 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в своей резиденции в Стамбуле министров иностранных дел России, Азербайджана, Армении и Ирана, находящихс в Турции для участия в заседании региональной платформы  3+3. 

Как сообщает Haberturk, в ходе встречи Эрдоган выразил удовлетворение, что что ситуация на Южном Кавказе изменилось в лучшую сторону и Турция окажет всяескую поддержку усилиям по достижению мира между Азербайджаном и Арменией.

Эрдоган предложил преобразовать платформу 3+3 в институциональную структуру, что   сделает диалог более эффективным.
 

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