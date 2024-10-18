Путин не приедет в Баку на COP29
Президент России Владимир Путин не приедет в Баку для участия в климатической конференции ООН в Баку COP29 в ноябре. Об этом Би-би-си сообщил источник в правительстве Азербайджана.
Россия будет представлена на мероприятии «на уровне премьер-министра», сказал тот же источник и подтвердил, что приглашение Путину было направлено.
На этой неделе Украина призвала западные страны бойкотировать саммит COP29 в Азербайджане, если Путин приедет на эту конференцию.
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- 18 октябрь 2024, 20:20
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