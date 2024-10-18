  • contact.az Contact
  • Баку
  • Partly cloudy150 C
  • Суббота, 19 октябрь 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(8 часов назад)
A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Путин не приедет в Баку на COP29

Президент России Владимир Путин не приедет в Баку для участия в климатической конференции ООН в Баку COP29 в ноябре. Об этом Би-би-си сообщил источник в правительстве Азербайджана.

Россия будет представлена на мероприятии «на уровне премьер-министра», сказал тот же источник и подтвердил, что приглашение Путину было направлено.

На этой неделе Украина призвала западные страны бойкотировать саммит COP29 в Азербайджане, если Путин приедет на эту конференцию. 
 

Написать отзыв

Политика

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей