Путин не приедет в Баку на COP29

Путин не приедет в Баку на COP29

Президент России Владимир Путин не приедет в Баку для участия в климатической конференции ООН в Баку COP29 в ноябре. Об этом Би-би-си сообщил источник в правительстве Азербайджана.

Россия будет представлена на мероприятии «на уровне премьер-министра», сказал тот же источник и подтвердил, что приглашение Путину было направлено.

На этой неделе Украина призвала западные страны бойкотировать саммит COP29 в Азербайджане, если Путин приедет на эту конференцию.

