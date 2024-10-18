Байрамов и Мирзоян договорились ускорить переговоры для скорейшего заключения мира - МИД (обновлено)

Байрамов и Мирзоян договорились ускорить переговоры для скорейшего заключения мира - МИД (обновлено)

МИД Азербайджана вечером в пятницу опубликовал краткое сообщение по итогам встречи в Стамбуле, в котором сказано:

«18 октября 2024 года в Стамбуле в рамках региональной консультативной платформы «3+3» состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна.

Стороны продолжили переговоры по Соглашению об установлении мира и межгосударственных отношениях и договорились приложить больше усилий для его скорейшего заключения», - сказано в пресс-релизе.



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2024-10-18 20:34

В Стамбуле прошла встреча глав МИД Азербайджана и Армении

В пятницу в Стамбуле состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и Армении Арарата Мирзояна. Как сообщили турецкие СМИ, встреча длилась один час. Каких-либо заявлений по итогам встречи сделано не было.

Министры находятся в Турции для участия в заседании платформы регионального сотрудничества “3+3”, которая завершилась днем 18-го октября.

После встречи глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в ходе встречи Россия, Иран и Турция предложили Армении и Азербайджану использовать площадку "3+3", чтобы завершить работу над мирным договором.

