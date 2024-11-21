Активист нанес себе ранения в СИЗО

Содержащийся в Бакинском СИЗО-1 активист Ниджат Ибрагим 20 ноября нанес себе многочисленные раны в знак протеста против необоснованного уголовного преследования.

Об этом Turan сообщила его супруга Парвин Ибрагим. По ее словам, 21 ноября муж позвонил ей и сообщил, что накануне нанес себе резаные ранения куском зеркала. В частности, он порезал себе горло и уши.

«Ниджату наложили швы, но он потерял много крови и находится в тяжелом состоянии. Ниджат сказал, что больше не может терпеть незаконный арест. После задержания он однажды уже порезал себя в отделении полиции», - сказала супруга.

В Пенитенциарной службе, отвечая на запрос Turan по делу Ибрагима сказали, что «его требования не имеют отношения» к этому ведомству.

Что же касается нанесения им себе увечий, то, в пенитенциарной службе отметили, что по этому поводу была направлена информация в соответствующую структуру и вопрос расследуется.

*Ниджат Ибрагим 9 сентября был задержан по обвинению в умышленном нанесением тяжкого ущерба здоровью.

6 сентября пограничники не пустили его из страны в бакинском аэропорту, сославшись на запрет МВД. При этом, его супругу и 2 несовершеннолетних детей пропустили в самолет пропустили.

После этого, он обратился в МВД, требуя отменить незаконный запрет, и пригрозил сжечь себя перед зданием МВД.

9 сентября его задержали и предъявили обвинение. 5 октября он начал голодовку протеста, которую продолжал в течение двух недель.

** Ибрагим в 2021 году был уже однажды арестован и приговорен к 15 месяцам лишения свободы по обвинению в нарушении карантинного режима. Причиной ареста стал его одиночный пикет перед администрацией президента.