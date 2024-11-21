Генсек ООН подтвердил - договоренности о выделении средств в рамках COP 29 пока нет

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подтвердил сегодня, что страны, участвующие в климатической конференции COP29 в Баку пока не достигли соглашения о выделения средств на борьбу с изменениями климата на будущий год.

«Я не являюсь участником переговоров, но как Генеральный секретарь ООН призываю страны придти к согласию и не терять время. Как я уже говорил, часы тикают», - сказал он на пресс-конференции в Баку.

На вопросы журналистов кто тормозит принятие решения о выделении средств, и по какой причине, он не дал ответа.

Напомним, что ранее называлась сумма в 1 трлн долларов, которые должны выделить все страны-участники. Доля той или иной страны зависит от объема углекислого газа, производимого промышленностью каждого государства.