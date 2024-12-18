Алиев о несогласованных пунктах мирного договора между Азербайджаном и Арменией

Азербайджан и Армения согласовали 15 из 17 статей проекта мирного договора, заявил президент Ильхам Алиев в среду в интервью российскому телеканалу ВГТРК и агентству РИА-Новости.

Одна из не согласованных статей касается, того, что стороны воздерживаются от международных исков друг к другу. На взгляд Алиева «это взаимно приемлемая статья».

«Мы недавно завершили анализ нанесенного ущерба и потратили на это 4 года. Это порядка более 150 миллиардов долларов – ущерб, который был нанесен за годы оккупации. Поэтому, воздержание от взаимных исков, было бы взаимно приемлемо», - сказал Алиев.

Другая статья касается неразмещения представителей других стран на границе. «Под видом европейских наблюдателей на границе с армянской стороны создана инфраструктура НАТО», - сказал Алиев. Вопрос отправки этих наблюдателей был согласован с нами в октябре 2022 года с условием, что ограниченный контингент представителей Евросоюза пробудет там только два месяца.

Еще два момента, которые армянская сторона должна сделать: изменить свою конституцию. Потому что в ней есть ссылка на декларацию о независимости, которая содержит территориальные претензии к Азербайджану. Где бывшая Нагорно-Карабахская автономная область объявлена частью Армении. Поэтому, изменение конституции – это не наша прихоть, а объективное требование», - сказал Алиев.

Второе условие Азербайджана – ликвидация Минской группы ОБСЕ, поскольку она уже не функциональна.

«Если Армения признала Карабах частью Азербайджана, а Минская группа была создана для решения карабахского вопроса, то зачем она нужна теперь? Нежелание Армении ликвидировать Минскую группу ОБСЕ, говорит о том, что планы реваншистов достаточно серьезны», - считает Алиев.