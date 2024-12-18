Апелляционный суд отклонил жалобу Губада Ибадоглу

18 декабря Бакинский апелляционный суд отклонил жалобу ученого-экономиста Губада Ибадоглу на отказ снять запрет на выезд из страны.

Защита просила снять запрет, чтобы Ибадоглу мог принять приглашение участвовать в церемонии награждения премии имени Сахарова в Европарламенте 17 декабря. Одним из финалистов этой премии являлся Ибадоглу, но Наримановский суд 3 декабря не удовлетворил эту просьюу.

17 декабря Ибадоглу должен был присоединиться к мероприятию он-лайн. Однако в это время в его квартире отключили стационарный и мобильный интернет.

Ранее суд дважды отказывал Ибадоглу в снятии запрета на выезд из страны для проведения сложной операции на сердце.

* Ибадоглу был арестован в июле 2023 г. Ему были предъявлены обвинения по ст. 204.3.1 (реализация фальшивых денег), а также по ст. 167-3.1 УК (хранение и распространение экстремистских материалов).

Ряд государств, международных организаций, политиков, включая Госдепартамент США, сенаторов и конгрессменов США, призвали освободить Ибадоглу. Он был признан политзаключенным.

22 апреля 2024 года суд удовлетворил ходатайство защиты о переводе Ибадоглу под домашний арест.

Однако 4 мая сотрудники полиции надели ему электронный браслет для удаленного наблюдения за ним.

В сентябре Ибадоглу было заявлено о приостановлении следствия по его делу, однако запрет на выезд из страны ему не был отменен.