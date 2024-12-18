В Азербайджане за последние семь лет количество кредитных союзов сократилось втрое. Причины…

Недавно три кредитных союза в Азербайджане были удалены с рынка. Центральный банк (ЦБА) отозвал лицензии у кредитных союзов «Аббас», «Амин» и «Азермалиййа». В результате количество лицензированных кредитных союзов в стране сократилось до 36.

Сообщается, что количество кредитных союзов в Азербайджане резко сократилось за последние годы. В 2017 году их число сократилось со 109 до 76, в 2018 году — с 76 до 61, а в 2019 году — с 61 до 45. Впоследствии их число сократилось еще больше — до 39.

Получить комментарии от организаций, чьи лицензии были недавно отозваны, пока не удалось. Однако ранее различные кредитные союзы высказывали свои претензии в СМИ.

Они утверждают, что их самая существенная проблема — это более ограниченный доступ к финансовым ресурсам чем в прежние времена. Они заявили, что в последнее время они могли работать только с Фондом развития предпринимательства (EDF) при Министерстве экономики. Кроме того, они подчеркнули, что не было никаких законодательных изменений для кредитных союзов: «Закон устарел. Кредитные союзы рассматриваются как субъекты второго сорта».

По данным полугодового отчета Центробанка, доля небанковских кредитных организаций (НБКО) в общем кредитном портфеле составляет всего 1,6%.

В этих организациях суммы кредитов варьируются от 100 до 150 000 манатов, процентные ставки варьируются от 15% до 40%.

Некоторые аналитики полагают, что НБКО вытесняются с финансового рынка и для них не создаются благоприятные условия.

Однако, согласно сообщению Центробанка агентству «Туран», совокупные активы НБКО с начала года выросли на 13%, достигнув 854 млн манатов: «В I полугодии небанковские кредитные организации заработали 129 млн манатов процентных доходов и 43,9 млн манатов непроцентных доходов, понеся 16,9 млн манатов процентных расходов и 60,3 млн манатов непроцентных расходов. Таким образом, они получили операционную прибыль в размере 95,7 млн ​​манатов. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 33,8 млн манатов».

Было отмечено, что 15 ноября были утверждены «Правила пруденциального регулирования небанковских кредитных организаций» и «Правила управления кредитными рисками в небанковских кредитных организациях». «Данные правила ввели новые качественные требования. Для НБКО установлены нормативные требования, связанные с оценкой кредитного риска и методикой расчета эффективной годовой процентной ставки по кредитным договорам».

Экономист Рашад Гасанов сообщил Радио "Азадлыг", что в последнее время в развитии НБКО не наблюдается существенного прогресса: «Эти организации, как правило, ведут непрофессиональную деятельность, и у большинства из них есть серьезные проблемы в кредитных портфелях. Слабый надзор в нужный момент привел к проблемам в значительной части их портфелей. В некоторых НБКО неработающие кредиты достигают 40–50%».

Р. Гасанов считает, что возрождение этого сектора является критической необходимостью: «Рынки капитала развиты недостаточно, а альтернативные финансовые инструменты практически отсутствуют. В таких условиях полный крах сегмента, обеспечивающего хотя бы небольшую степень финансовой гибкости, нежелателен. На следующем этапе целесообразнее реализовать надежную стратегию развития небанковских кредитных организаций. Необходимо укрепить соответствующие институты и повысить их финансовую устойчивость».

4о