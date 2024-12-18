Бывший дипломат стоял во главе антиправительственной сети - проправительственные ресурсы

18 декабря ряд подконтрольных властям СМИ сообщили об аресте бывшего дипломата Рамиза Велиева, работавшего на ответственных должностях в ряде посольств Азербайджана зарубежом.

«Стало известно, что Рамиз Велиев, работавший на ответственных должностях в посольствах Азербайджана в зарубежных странах, подозревается в злоупотреблении полномочиями следственным органом Службы госбезопасности», - говорится в материале.

Далее Велиев обвиняется в антиправительственной деятельности и сотрудничестве с некими иностранными силами.

«Велиев и его сообщники, контролировалась организацией, намеревавшейся стать государством в государстве. Эта организация условно называется «Дети метро Улдуз». Для сети был создан и передан ему интернет-ресурс с хорошей системой безопасности, совершались информационные диверсии против государства. Деятельность Велиева руководили кураторы - Нияз и Тогрул», - говорится в публикации.

Далее утверждается, что команда Велиева от своих кураторов в Баку получала компрометирующие документы и передава их в МИДы тех стран, куда совершали визиты глава МИД Джейхун Байрамов, помощник президента Хикмет Гаджиев, специальный представитель президента Эльчин Амирбеков.

Группа Велиева также передавала сведения оппозиционным ресурсам политэмигрантов Европе, таким как «Azad söz», «Azərbaycan saatı» о деятельности Службы безопасности президента страны, пытаясь скомпрометировать эту структуру.

Далее в материале есть намек на сотрудничество команды Велиева с некими олигархами в Баку и доставке денег иностранных спецслужб в Азербайджан.

Также содержатся угрозы в адрес «скрытых» членов группы Велиева, которые все еще прячутся в посольствах Азербайджана зарубежом.

«Успешные операции последнего времени также показывают, что антинациональные элементы внутри и за пределами страны разоблачены и несут ответственность перед законом. Пока не поздно этим лицам надо покаяться и избежать ответственности», - сказано в заключении статьи.

Отметим, что в материале нет конкретных данных и фактов, подтверждающих перечисленные «преступления». Неизвестно также, когда и по какому обвинению был арестован Рамиз Велиев.

По своей сути этот материал – классический пример специальной утечки из госорганов. Статья содержит нарушения презумпции невиновности и тайны следствия. О соблюдении принципов журналистской этики вообще говорить не приходится.

Отметим, что Служба госбезопасности не выступала с официальными заявлениями по данному поводу.