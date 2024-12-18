Верховный суд на 2 месяца сократил срок наказания Авазу Зейналлы

В Верховном суде 18 декабря была рассмотрена кассационная жалоба учредителя интернет-ресурса Xural TV Аваза Зейналлы и главы youtube-канала Sada TV Эльнура Шукюрова.

“Аваз Зейналлы отверг все обвинения, заявив, что его преследуют за журналистскую деятельность. Он напомнил, что его уже однажды осудили за получение взятки, но Европейский суд признал это незаконным”, - сообщил Turan адвокат Фахраддин Мехтиев.

Сегодня Верховный суд лишь на 2 месяца сократил срок тюремного наказания Зейналлы, который был осужден на 9 лет лишения свободы.

Другому фигуранту дела Эльнуру Шукюрову, осужденному на 4 года лишения свободы срок наказания был сокращен на 1 год.

* Аваз Зейналлы и адвокат Эльчин Садыгов были задержаны 10 сентября 2023 г. по подозрению в получении взятки, а 11-е сентября суд арестовал обоих. По данным следствия, Зейналлы при посредничестве Садыгова получил взятку в 20 тысяч манат от семьи, находящегося под арестом, предпринимателя Расима Мамедова за то, чтобы не публиковать о нем дискредитирующих сведений.

17 сентября Бакинский апелляционный суд перевел Садыгова под домашний арест, выделив его дело в отдельное производство.

Позже Зейналлы было предъявлено новое обвинение - по ст. 312-1.1 (Незаконное воздействие на решение должностного лица (торговля авторитетом) УК. По этому же обвинению был арестован и Эльнур Шукюров.

В феврале 2024 года Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил Зейналлы к 9 годам лишения свободы, Шукюрова – 4 годам. В апреле апелляционный суд оставил в силе этот приговор.