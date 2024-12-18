В Баку ожидается снег

Вечером 18 декабря и в ночь на 19 число в столице пойдет снег. Об этом говорится в предупреждении синоптиков Национальной службы гидрометеорологии Азербайджана.

По стране в указанный период снег пойдет в предгорных и горных районах. Местами снегопады будут интенсивными. Дороги страны покроет гололед.