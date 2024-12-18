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(11 минут назад)
В Баку ожидается снег

В Баку ожидается снег

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В Баку ожидается снег

Вечером 18 декабря и в ночь на 19 число в столице пойдет снег. Об этом говорится в предупреждении синоптиков Национальной службы гидрометеорологии Азербайджана.

По стране в указанный период снег пойдет в предгорных и горных районах. Местами снегопады будут интенсивными. Дороги страны покроет  гололед.

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