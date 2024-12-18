В Баку ожидается снег
В Баку ожидается снег
Вечером 18 декабря и в ночь на 19 число в столице пойдет снег. Об этом говорится в предупреждении синоптиков Национальной службы гидрометеорологии Азербайджана.
По стране в указанный период снег пойдет в предгорных и горных районах. Местами снегопады будут интенсивными. Дороги страны покроет гололед.
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- Политика
- 18 декабрь 2024 17:29
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Общество
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- 18 декабрь 2024, 13:53
19 декабря в столице ожидаются осадки в виде дожня, который перейдет в мокрый снег. Ветер северо-западный.
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- 18 декабрь 2024, 11:46
Построенный в 1970-х годах мост, соединяющий город Сумгайыт с поселком Сарай, будет снесен 18 декабря по причине аварийного состояния. Об этом говорится в сообщении Министерства цифрового развития и транспорта.
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- 17 декабрь 2024, 13:22
17 декабря в Баку прошла конференция «Медиаграмотность», организованная Агентством развития медиа (MEDIA). Мероприятие, проведенное в рамках Недели медиаграмотности, подчеркнуло как возможности, так и проблемы, с которыми сталкивается азербайджанский медиапространство в эпоху стремительного цифрового расширения и растущей обеспокоенности по поводу дезинформации.
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- 17 декабрь 2024, 12:44
Инновационное финансовое решение akart представило новые варианты дизайна карт в сотрудничестве с мировым лидером в области цифровых платежей Visa и Национальным художественным музеем. На картах теперь можно увидеть произведения выдающихся азербайджанских художников, в числе которых Саттар Бахлулзаде, Ваджия Самедова, Таир Салахов, Микаил Абдуллаев, Эйюб Мамедов, Расим Бабаев и другие.
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