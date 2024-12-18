КЗЖ призвал освободить журналистов Abzas Media

Базирующийся в Нью-Йорке Комитет по защите журналистов (КЗЖ) призвал власти Азербайджана прекратить уголовные дела против шести сотрудников антикоррупционного расследовательского издания Abzas Media и внештатного журналиста азербайджанской службы финансируемого Конгрессом США «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» Фарида Мехрализаде.

Заявление было принято в связи с началом 17 декабря судебным процессом по делу Abzas Media.

Фигуранты Abzas Media входят в число более 20 журналистов и работников СМИ, обвиняемых в совершении тяжких преступлений в ходе масштабного преследования независимой прессы и гражданского общества в Азербайджане с ноября 2023 года. Большинство журналистов, представляющих некоторые из самых известных независимых СМИ Азербайджана , были арестованы по аналогичным обвинениям в контрабанде валюты, связанным с предполагаемым западным финансированием.