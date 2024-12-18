Ориентированы ли на человека Государственный бюджет-2025 и принятые экономические законы?

Государственный бюджет на 2025 год, изменения в Налоговый кодекс, прожиточный минимум на предстоящий год, критерии нуждаемости и проект бюджета Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) Азербайджана на 2025 год проанализировал экономист, председатель партии РЕАЛ Натиг Джафарли в программе «Сложный вопрос».

По словам Джафарли, с 2003-2004 годов, когда в страну начали поступать нефтяные доходы, философия и параметры государственного бюджета Азербайджана оставались неизменными. Изменились лишь цифры, причем и доходы, и расходы показывали рост.

«Единственное существенное изменение произошло в 2020 году, после победы и освобождения от оккупации, с введением дополнительных расходов на восстановительные работы в Карабахе. За последние четыре года на эти цели было выделено 19 миллиардов манатов», - сказал Джафарли. Он добавил, что Государственный нефтяной фонд неизменно является основным донором государственного бюджета, его вклад достигает 60-65%.

Что касается расходов, то доля, выделяемая на оборону, правоохранительные органы и социальные нужды, также осталась неизменной. Единственное изменение заключается в классификации. Правительство утверждает, что 40% государственного бюджета направляется на социальные нужды. Однако это вводит в заблуждение, поскольку пенсии, зарплаты и пособия относятся к категории социальных расходов.

Джафарли также отметил, что в отличие от большинства стран, Азербайджан принял ресурсоориентированную экономическую модель, где природные ресурсы играют значительную роль в формировании государственного бюджета. В бюджете 2025 года доля доходов от энергоресурсов должна превысить 50%, а с учетом косвенных доходов, связанных с энергетикой, этот показатель может достичь 75%.

Экономист предупредил, что закладка в госбюджет цены на нефть на уровне $70 за баррель может привести к неприятным сюрпризам, учитывая нестабильность мировой ситуации и возможные колебания цен на нефть. Он предположил, что из-за политики «дешевой нефти», продвигаемой бывшим президентом США Дональдом Трампом, цены могут упасть ниже $60 за баррель.

Джафарли также утверждал, что широко разрекламированное правительством развитие ненефтяного сектора на самом деле не существует.

«В процентном отношении эта динамика не отражена в бюджете или ВВП. Хотя в абсолютных цифрах наблюдается некоторый рост из-за роста населения, в процентном отношении сдвигов не произошло», — пояснил экономист.