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(14 минут назад)
Amnesty International  осудила аресты журналистов Meydan TV

Amnesty International  осудила аресты журналистов Meydan TV

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Amnesty International  осудила аресты журналистов Meydan TV

Международная правозащитная организация Amnesty International  осудила аресты в Азербайджане журналистов Meydan TV.

«Через две недели после проведения COP29 в Азербайджане как минимум шесть журналистов были задержаны в рамках новой волны арестов. Мы осуждаем последние аресты и призываем азербайджанские власти немедленно освободить журналистов и сотрудников СМИ.

Мы опасались репрессий после COP29 и теперь призываем государства-участники конференции ООН отреагировать на продолжающиеся преследования в Азербайджане, стране, которая всё ещё занимает пост председателя COP29», - говорится в заявлении организации.

Недавние аресты независимых журналистов, включая сотрудников Meydan TV, являются частью репрессий, которые начались год назад и направлены на подавление независимых критических голосов, подчеркивает Amnesty International.

Это привело арестам журналистов и сотрудников СМИ из Abzas Media, Toplum TV, Kanal 13 и других изданий, а теперь и сотрудников Meydan TV, а также ученых и активистов, далее  указывают правозащитники.

Международная журналистская организация Article19  также осудила новые аресты журналистов в Азербайджане.

"Спустя несколько недель после климатического саммита в Баку были задержаны по меньшей мере 7 журналистов – большинство из них из Meydan TV. Репрессии – это новое напоминание о том, что Азербайджан не терпит критики и инакомыслия. Мы должны продолжать бороться с давлением на свободу прессы", - говорится в публикации на аккаунте организации в социальной сети X.

*5 сотрудников Meydan TV и еще двое  других представителей медиа были задержаны 6 октября по обвинению в «контрабанде иностранной валюты по предварительному сговору».

8 декабря суд арестовал всех задержанных на 4 месяца. Правозващитники признали всех арестованных политзаключенными.

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