Amnesty International осудила аресты журналистов Meydan TV
Amnesty International осудила аресты журналистов Meydan TV
Международная правозащитная организация Amnesty International осудила аресты в Азербайджане журналистов Meydan TV.
«Через две недели после проведения COP29 в Азербайджане как минимум шесть журналистов были задержаны в рамках новой волны арестов. Мы осуждаем последние аресты и призываем азербайджанские власти немедленно освободить журналистов и сотрудников СМИ.
Мы опасались репрессий после COP29 и теперь призываем государства-участники конференции ООН отреагировать на продолжающиеся преследования в Азербайджане, стране, которая всё ещё занимает пост председателя COP29», - говорится в заявлении организации.
Недавние аресты независимых журналистов, включая сотрудников Meydan TV, являются частью репрессий, которые начались год назад и направлены на подавление независимых критических голосов, подчеркивает Amnesty International.
Это привело арестам журналистов и сотрудников СМИ из Abzas Media, Toplum TV, Kanal 13 и других изданий, а теперь и сотрудников Meydan TV, а также ученых и активистов, далее указывают правозащитники.
Международная журналистская организация Article19 также осудила новые аресты журналистов в Азербайджане.
"Спустя несколько недель после климатического саммита в Баку были задержаны по меньшей мере 7 журналистов – большинство из них из Meydan TV. Репрессии – это новое напоминание о том, что Азербайджан не терпит критики и инакомыслия. Мы должны продолжать бороться с давлением на свободу прессы", - говорится в публикации на аккаунте организации в социальной сети X.
*5 сотрудников Meydan TV и еще двое других представителей медиа были задержаны 6 октября по обвинению в «контрабанде иностранной валюты по предварительному сговору».
8 декабря суд арестовал всех задержанных на 4 месяца. Правозващитники признали всех арестованных политзаключенными.
-
-
- Политика
- 16 декабрь 2024 12:33
Политика
-
- 17 декабрь 2024, 12:50
Российского генерала Игоря Кириллова, который был начальником Войск радиационной, химической и биологической безопасности ВС РФ, ликвидировала Служба безопасности Украины. Об этом УНИАН рассказали собственные источники в спецслужбах.
-
- 17 декабрь 2024, 11:52
Соединенные Штаты заявили в понедельник, что «готовятся» ввести санкции против нынешних правителей Грузии из-за нарушений демократии.
-
- 17 декабрь 2024, 11:48
Посольство США В Баку прокомментировало публикацию проправительственного агентства Report, намекнув на необъективность данного СМИ.
-
- 16 декабрь 2024, 17:58
Распоряжением главы государства, Насир Мамедов отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Ираке.
Написать отзыв