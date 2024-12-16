Служба госбезопасности сообщила о разоблачении преступного сообщества

Служба госбезопасности задержала трех граждан Азербайджана – Шахмурова Фахраддина, 1984 г. р., Мурадова Джалала, 1960 г. р. и Бабаева Кямрана, 1998 г. р. по обвинению в планировании преступлений против государственности.

Как сказано в сообщении СГБ от 16 декабря, указанные лица с участием других граждан «создали преступное сообщество, проводили тайные собрания, и обсуждения в закрытых группах в социальных сетях для совершения диверсий против государственных учреждений».

«На секретном совещании, организованном с участием гражданина иностранного государства, было объявлено о подготовке флага преступного сообщества, и он был вручен Фахраддину Шахмурову для руководства разработкой планов и преступлений».

Фахраддин Шахмуров вместе с другими членами преступной группы подготовил диверсионный план по захвату таможенного поста на госгранице Азербайджана, чтобы «нанести ущерб обороноспособности и экономической безопасности страны, а также взять заложников».

Принятыми мерами, эти противоправные действия были предотвращены.

Указанные лица были арестованы. Фахраддину Шахмурову предъявлено обвинение по статье 28.282.2 (подготовка диверсии организованной группой), 28.215.3 (подготовка к захвату заложников), 218.1 (создание преступного сообщества) и 281.2 (распространение материалов, содержащих антигосударственные призывы) УК. УК Азербайджана.

Джалалу Мурадову и Кямрану Бабаеву предъявлены обвинения по 281.2 и другим статьям УК.

К расследованию привлечены и ряд других лиц. Расследование по данному делу продолжается, сказано в сообщении СГБ.