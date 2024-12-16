Бахтияр Гаджиев потребовал исключить из материалов его дела сфальсифицированные документы

В Бакинском суде по тяжким преступлениям сегодня был продолжен процесс по делу Бахтияра Гаджиева. В ходе заседания активист выступил с рядом ходатайств.

Он пвновь просил исключить из материалов дела электронное письмо в МВД о якобы осуществлении им «преступной деятельности».

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, расследованию подлежат документы, заверенные печатью, либо заверенные копии.

Кроме того, следователь ссылается на некие иностранные документы для перевода, которых были наняты переводчики. Однако, переводчики были привлечены за 20 дней до появления документов. По словам Гаджиева, это свидетельство фальсификаций. По этой причине, он предложил указанные документы исключить из списка доказательств.

Гаджиев указал также на неверный подсчет налоговой задолженности ему и предложил вызвать в суд экспертов, начисливших долг.

Гаджиев выразил готовность предоставить интересующие налоговую службу документы, однако для этого необходимо изменить ему пресечения.

Кроме того, он указал, что некоторые части обвинения ему вообще не понятны. Поэтому, он ходатайствовал снять с него обвинения в «контрабанде» и «подделке документов», поскольку следствие не обосновало эти обвинения.

В последние 2 года он не был в Грузии, откуда, как утверждается он доставил контрабандным путем валюту.

Также Гаджиев не понимает в подделке каких документов его обвиняют.

Он предложил провести экспертизы подписей сотрудников полиции и экспертов, что выявить фальсификацию соответствующих документов.

Гаджиев также просил снять арест с банковского счета, на который ему поступили средства в соответствии с решением Европейского суда.

Однако суд отклонил ряд ходатайств, а на другие обещал дать оценку в совещательной комнате при вынесении приговора.

Следующее судебное заседание назначено на 23 декабря.

*Бахтияр Гаджиев был арестован в декабре 2022 года по обвинению в хулиганстве и неуважении к суду.

16 июня прошлого года активисту были предъявлены новые обвинения, связанные с финансовыми нарушениями - присвоением грантов. Ему также инкриминировали незаконное предпринимательство, отмывание денег, контрабанду и использование поддельных документов.

В ноябре того же года против него было выдвинуто еще одно обвинение - неуплата налогов.

Сам Гаджиев и его коллеги считают процесс политическим заказом, причиной которого стала резкая критика Гаджиевым деятельности МВД Азербайджана и в частности, самого министра Вилаята Эйвазова.