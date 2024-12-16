Журналисты и ряд предпринимателей освободят от 75% подоходного налога
Журналистов и ряд предпринимателей освободят от 75% подоходного налога
75% доходов журналистов и ряда других индивидуальных предпринимателей будут освобождены от налога с доходов физических лиц. Об этом сказано в поправке к "Налоговому кодексу", обсужденной на заседании Милли Меджлиса 16 декабря.
Согласно документу, 75% дохода журналистов освобождается от налога, если размер дохода за год не превысил 45 тысяч манатов.
Эта налоговая льгота действовала до конца 2023 года. Однако с 1 января 2024 года она была отменена и указанная категория платила налоги в размере 20% со всего дохода.
С 1 января 2025 года эта же льгота восстанавливается для лиц, чей годовой доход не превышает 45 тыс манатов.
После обсуждения вопрос был поставлен на голосование и принят в третьем заключительном чтении.
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