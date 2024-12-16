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(15 минут назад)
Журналисты и ряд предпринимателей освободят от 75% подоходного налога

Журналисты и ряд предпринимателей освободят от 75% подоходного налога

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Журналистов и ряд предпринимателей освободят от 75% подоходного налога

75% доходов журналистов и ряда других индивидуальных  предпринимателей будут освобождены от налога с доходов физических лиц. Об этом сказано в  поправке к "Налоговому кодексу", обсужденной на заседании Милли Меджлиса 16 декабря.

Согласно документу, 75%  дохода журналистов освобождается от налога, если размер дохода за год не превысил  45 тысяч манатов.

Эта налоговая льгота действовала до конца 2023 года. Однако с 1 января 2024 года она была отменена и указанная категория платила налоги в размере 20%  со всего дохода.

С 1 января 2025 года эта же льгота восстанавливается для лиц, чей годовой доход не превышает 45 тыс манатов.

После обсуждения вопрос был поставлен на голосование и принят в третьем заключительном чтении.

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