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  • Апелляционный суд не удовлетворил жалобу Анара Мамедли на проведение по его делу незаконных обысков
Апелляционный суд не удовлетворил жалобу Анара Мамедли на проведение по его делу незаконных обысков

Апелляционный суд не удовлетворил жалобу Анара Мамедли на проведение по его делу незаконных обысков

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Апелляционный суд не удовлетворил жалобу Анара Мамедли на проведение по его делу незаконных обысков

В Бакинском апелляционном суде накануне была рассмотрена жалоба главы Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анара Мамедли на проведение обысков и изъятий в его квартире и по месту проживания родителей активиста.

В апелляционной жалобе, поданной Мамедли, а также его матерью и сестрой указывалось на неправомерность обысков.

В то время, как в решении суда санкционировалось только вхождение в квартиры и проведение осмотра, сотрудники полиции «фактически незаконно провели обыск и изъятия», отмечается в жалобе.

При этом были изъяты телефоны, компьютеры и все другие электронные носители, в которых содержалась информация личного характера как самого Мамедли, так и его родных.

Кроме того, силовики завладели сведениями о лицах, которые сотрудничали с Анаром Мамедли и передавали информацию для подготовки отчетов о мониторинге выборов.

Мамедли также считает, что указанные действия были совершены по политическим мотивам, с целью преследования за подготовку отчетов о выборах, правозащитную деятельность.

В апелляционной жалобе содержалась просьба признать проведенные обыски незаконными и вернуть изъятые вещи.

Заявители также просили признать нарушение их прав, гарантированных ст. 6 (право на справедливое судебно6 разбирательство), 8 (уважение личной жизни), ст. 10 (свобода выражения), ст. 11 (свободы объединений), ст. 18 (Пределы использования ограничений в отношении прав ) Европейской конвенции прав и человека и ст. 1 (защита собственности) ее дополнительного протокола №1.

Однако апелляционная жалобы не была удовлетворена, сообщил Turan адвокат Джавад Джавадов.

По его словам, указанные нарушения прав заявителей будут отдельно обжалованы в Европейском суде по правам человека.

*Анар Мамедли был арестован 30 апреля по обвинению в  контрабанда по сговору группой лиц (ст.206.3.2 УК АР). Первоначально он был привлечен по “делу Abzas Media”.

Впоследствии его дело было выделено в отдельное производство.

Многочисленные международные организации, Госдепартамент США призвали правительство Азербайджана немедленно освободить Анара Мамедли и других, находящихся в заключении, журналистов и активистов.

Напомним, за последние несколько месяцев были возбуждены уголовные дела  против 17 активистов и журналистов, 15 из них находятся в заключении.

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