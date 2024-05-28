Апелляционный суд не удовлетворил жалобу Анара Мамедли на проведение по его делу незаконных обысков

Апелляционный суд не удовлетворил жалобу Анара Мамедли на проведение по его делу незаконных обысков

В Бакинском апелляционном суде накануне была рассмотрена жалоба главы Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анара Мамедли на проведение обысков и изъятий в его квартире и по месту проживания родителей активиста.

В апелляционной жалобе, поданной Мамедли, а также его матерью и сестрой указывалось на неправомерность обысков.

В то время, как в решении суда санкционировалось только вхождение в квартиры и проведение осмотра, сотрудники полиции «фактически незаконно провели обыск и изъятия», отмечается в жалобе.

При этом были изъяты телефоны, компьютеры и все другие электронные носители, в которых содержалась информация личного характера как самого Мамедли, так и его родных.

Кроме того, силовики завладели сведениями о лицах, которые сотрудничали с Анаром Мамедли и передавали информацию для подготовки отчетов о мониторинге выборов.

Мамедли также считает, что указанные действия были совершены по политическим мотивам, с целью преследования за подготовку отчетов о выборах, правозащитную деятельность.

В апелляционной жалобе содержалась просьба признать проведенные обыски незаконными и вернуть изъятые вещи.

Заявители также просили признать нарушение их прав, гарантированных ст. 6 (право на справедливое судебно6 разбирательство), 8 (уважение личной жизни), ст. 10 (свобода выражения), ст. 11 (свободы объединений), ст. 18 (Пределы использования ограничений в отношении прав ) Европейской конвенции прав и человека и ст. 1 (защита собственности) ее дополнительного протокола №1.

Однако апелляционная жалобы не была удовлетворена, сообщил Turan адвокат Джавад Джавадов.

По его словам, указанные нарушения прав заявителей будут отдельно обжалованы в Европейском суде по правам человека.

*Анар Мамедли был арестован 30 апреля по обвинению в контрабанда по сговору группой лиц (ст.206.3.2 УК АР). Первоначально он был привлечен по “делу Abzas Media”.

Впоследствии его дело было выделено в отдельное производство.

Многочисленные международные организации, Госдепартамент США призвали правительство Азербайджана немедленно освободить Анара Мамедли и других, находящихся в заключении, журналистов и активистов.

Напомним, за последние несколько месяцев были возбуждены уголовные дела против 17 активистов и журналистов, 15 из них находятся в заключении.