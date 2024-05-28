Наводнение в Грузии охватило азербайджано-населенные регионы
Наводнение в Грузии охватило азербайджано-населенные регионы
В регионе Мцхета-Мтианети в Грузии идет мобилизация спасателей и аварийных служб. В результате дождей затоплены дома, дороги, повреждены мосты и линии электропередач, часть населенных пунктов осталась без электроэнергии.
В Квемо Картли от внешнего мира оказались отрезаны несколько сел. Самая сложная ситуация в Марнеули, Тетрицкаро, Болниси и Дманиси. Идет эвакуация семей из зон затопления.
На границе с Азербайджаном, в районе Красного моста, людей пришлось вывозить на лодках.
Согласно грузинским СМИ, в стране создана комиссия для установления ущерба.
В ближайшие сутки ожидается резкий подъем уровня воды в русле реки Арагви, что вызвано обильными осадками в регионе Мцхета-Мтианети.
Отметим, что большинство населения в Марнеули, Дманиси и Болниси - азербайджанцы.
Общество
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