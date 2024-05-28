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(2 часа назад)
Наводнение в Грузии охватило азербайджано-населенные регионы

Наводнение в Грузии охватило азербайджано-населенные регионы

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Наводнение в Грузии охватило азербайджано-населенные регионы

В регионе Мцхета-Мтианети в Грузии идет мобилизация спасателей и аварийных служб. В результате дождей затоплены дома, дороги, повреждены мосты и линии электропередач, часть населенных пунктов осталась без электроэнергии.

В Квемо Картли от внешнего мира оказались отрезаны несколько сел. Самая сложная ситуация в Марнеули, Тетрицкаро, Болниси и Дманиси. Идет эвакуация семей из зон затопления.

На границе с Азербайджаном, в районе Красного моста, людей пришлось вывозить на лодках.

Согласно грузинским СМИ, в стране создана комиссия для установления ущерба.

В ближайшие сутки ожидается резкий подъем уровня воды в русле реки Арагви, что вызвано обильными осадками в регионе Мцхета-Мтианети.

Отметим, что большинство населения в Марнеули, Дманиси и Болниси - азербайджанцы.

 

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