Поездка Ильхама Алиева в Карабах

Президент Ильхам Алиев 28 мая прибыл в Карабах. Он принял участие в церемонии закладки сел Тагибейли, Гююлюджа, Немирли и Шотланлы Агдамского района. Эти села были полностью разрушены в период армянской оккупации.

Далее Алиев посетил город Ходжалы, где ознакомился с условиями проживания в 15 многоквартирных домах после их ремонта и реконструкции.