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(2 часа назад)
Поездка Ильхама Алиева в Карабах

Поездка Ильхама Алиева в Карабах

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Поездка Ильхама Алиева в Карабах

Президент  Ильхам Алиев 28 мая прибыл в Карабах. Он  принял участие в церемонии закладки сел Тагибейли, Гююлюджа, Немирли и Шотланлы Агдамского района. Эти села были полностью разрушены в период армянской оккупации.

Далее Алиев посетил город Ходжалы, где ознакомился с условиями проживания в 15 многоквартирных домах после их ремонта и реконструкции.

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