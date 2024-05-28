Поездка Ильхама Алиева в Карабах
Поездка Ильхама Алиева в Карабах
Президент Ильхам Алиев 28 мая прибыл в Карабах. Он принял участие в церемонии закладки сел Тагибейли, Гююлюджа, Немирли и Шотланлы Агдамского района. Эти села были полностью разрушены в период армянской оккупации.
Далее Алиев посетил город Ходжалы, где ознакомился с условиями проживания в 15 многоквартирных домах после их ремонта и реконструкции.
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