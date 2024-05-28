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(2 часа назад)
Прокуратура не удовлетворила  жалобу Хафиза Бабалы

Прокуратура не удовлетворила  жалобу Хафиза Бабалы

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Прокуратура не удовлетворила  жалобу Хафиза Бабалы

Генеральная прокуратура отклонила жалобу журналиста-расследователя Хафиза Бабалы на незаконность его ареста. Об этом сообщили Turan  его близкие.

Арестованный по обвинению в контрабанде валюты  Бабалы месяц назад обратился к генеральному прокурору в связи с его незаконным уголовным преследованием.

Он считает, что следователь  управления полиции Баку Тогрул Гусейнов и прокурор городской прокуратуры Мобиль Шафиев  необосновано добились его ареста, а затем и продления срока  предварительного заключения.

В связи с этим, Бабалы требовал провести служебное расследование против следователя и прокурора и прекращения уголовного дела.

Однако, по словам близких, в генпрокуратуре ответили отпиской, что «продолжается следствие, по итогам которого будет обеспечения принятие соответствующего решения».

Получить комментарии в генпрокуратуре не удалось.

* Редактор отдела «экономических новостей» агентства Turan Хафиз Бабалы был задержан 13 декабря.  Ему было предъявлено обвинение в «контрабанде иностранной валюты». Решением суда он подвергнут предварительному заключению сроком на три месяца. Бабалы привлечен по “делу Abzas Media”. Правозащитники признали Бабалы политзаключенным.

 

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