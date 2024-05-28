Прокуратура не удовлетворила жалобу Хафиза Бабалы
Прокуратура не удовлетворила жалобу Хафиза Бабалы
Генеральная прокуратура отклонила жалобу журналиста-расследователя Хафиза Бабалы на незаконность его ареста. Об этом сообщили Turan его близкие.
Арестованный по обвинению в контрабанде валюты Бабалы месяц назад обратился к генеральному прокурору в связи с его незаконным уголовным преследованием.
Он считает, что следователь управления полиции Баку Тогрул Гусейнов и прокурор городской прокуратуры Мобиль Шафиев необосновано добились его ареста, а затем и продления срока предварительного заключения.
В связи с этим, Бабалы требовал провести служебное расследование против следователя и прокурора и прекращения уголовного дела.
Однако, по словам близких, в генпрокуратуре ответили отпиской, что «продолжается следствие, по итогам которого будет обеспечения принятие соответствующего решения».
Получить комментарии в генпрокуратуре не удалось.
* Редактор отдела «экономических новостей» агентства Turan Хафиз Бабалы был задержан 13 декабря. Ему было предъявлено обвинение в «контрабанде иностранной валюты». Решением суда он подвергнут предварительному заключению сроком на три месяца. Бабалы привлечен по “делу Abzas Media”. Правозащитники признали Бабалы политзаключенным.
Политика
-
- 28 май 2024, 20:32
У содержащегося под арестом инвалида первой группы, активиста Фамиля Халилова началось гниение в парализованных руках.
-
28 мая, в День независимости, Президент Азербайджана Ильхам Алиев инициировал важные проекты в области развития, заложив фундамент четырех новых сел в Агдамском районе — Шотанлы, Немирли, Тагибейли и Гуллуджа.
-
- 28 май 2024, 15:06
28 мая оппозиционные партии провели акцию по случаю Дня независимости в поселке Новханы у памятника основателю Азербайджанской Народной Республики (АНР – 1918-1920 гг.) Мамед Эмину Расулзаде
-
- 28 май 2024, 14:51
Группа политиков и активистов объявили сегодня о создании «Движения созидателей».
Написать отзыв