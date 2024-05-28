Прокуратура не удовлетворила  жалобу Хафиза Бабалы

Генеральная прокуратура отклонила жалобу журналиста-расследователя Хафиза Бабалы на незаконность его ареста. Об этом сообщили Turan его близкие.

Арестованный по обвинению в контрабанде валюты Бабалы месяц назад обратился к генеральному прокурору в связи с его незаконным уголовным преследованием.

Он считает, что следователь управления полиции Баку Тогрул Гусейнов и прокурор городской прокуратуры Мобиль Шафиев необосновано добились его ареста, а затем и продления срока предварительного заключения.

В связи с этим, Бабалы требовал провести служебное расследование против следователя и прокурора и прекращения уголовного дела.

Однако, по словам близких, в генпрокуратуре ответили отпиской, что «продолжается следствие, по итогам которого будет обеспечения принятие соответствующего решения».

Получить комментарии в генпрокуратуре не удалось.

* Редактор отдела «экономических новостей» агентства Turan Хафиз Бабалы был задержан 13 декабря. Ему было предъявлено обвинение в «контрабанде иностранной валюты». Решением суда он подвергнут предварительному заключению сроком на три месяца. Бабалы привлечен по “делу Abzas Media”. Правозащитники признали Бабалы политзаключенным.