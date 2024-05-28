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(2 часа назад)
Апелляционный суд оставил под стражей журналистов Оруджева и Эминова

Апелляционный суд оставил под стражей журналистов Оруджева и Эминова

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Апелляционный суд оставил под арестом журналистов Оруджева и Эминова

Бакинский апелляционный суд 27 мая не удовлетворил жалобы руководителя Интернет-телевидения  “Kanal 13”  Азиза Оруджева и сотрудника этой же медиаструктуры Шамо Эминова на продление ареста еще на 1 месяц. Об этом Turan сообщили супруга  А.Оруджева  Ламия Оруджева и адвокат Эминова Алибаба Рзаев.

Защита  считает необоснованными заключение журналистов под стражу и вообще привлечение их к уголовной ответственности.

Причем, у обоих журналистов имеются серьезные проблемы со здоровьем, Оруджев находится в тюремном госпитале с середины марта.

* Азиз Оруджев был задержан  27 ноября 2023 г. и обвинен в незаконном строительстве и суд арестовал его на три месяца.

19 декабря ему было предъявлено новое обвинение - по ст. 206.3.2 (контрабанда по предварительному сговору группой лиц) УК. Оруджеву грозит до 8 лет лишения свободы.

Азиз Оруджев уже был осужден в 2017 году на 6 лет лишения свободы по обвинению в незаконном предпринимательстве. В 2018 году Верховный суд снял с него частью обвинений и заменил реальный срок на условное наказание.

** Сотрудничающий с Kanal-13 журналист-фрилансер  Шамо Эминов был задержан 22 декабря и арестовал на три месяца по обвинению в «контрабанде иностранной валюты по предварительному сговору группой лиц» (статья 206.3.2 УК Азербайджана).

 

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