Создано «Движение созидателей»

Группа политиков и активистов объявили сегодня о создании «Движения созидателей».

Как сообщил Turan инициатор организации, оппозиционный политик Аваз Темирхан, движение создано с целью демократического просвещения населения, повышения общественного участия граждан в политических процессах, содействия проведению в стране свободных выборов.

Объявление о создании движения приурочено ко Дню независимости, что символизирует приверженность учредителей организации идеям основателей Азербайджанской народной республики (1918-20 гг).

«Целью движения является - построение демократического Азербайджана», заявил Темирхан.

Руководство движения будет коллективным, подчеркнул он.

По словам Темирхана, в ближайшее время движение представит в минюст документы для регистрации.