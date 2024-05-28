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(2 часа назад)
Создано «Движение созидателей»

Создано «Движение созидателей»

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Создано «Движение созидателей»

Группа политиков и активистов объявили сегодня о создании «Движения созидателей».

Как сообщил Turan инициатор организации, оппозиционный политик Аваз Темирхан, движение создано с целью демократического просвещения населения, повышения общественного участия граждан в политических процессах, содействия проведению в стране свободных выборов.

Объявление о создании движения приурочено ко Дню независимости, что символизирует приверженность учредителей организации идеям основателей Азербайджанской народной республики (1918-20 гг).

«Целью движения является  - построение демократического Азербайджана», заявил Темирхан.

Руководство движения будет коллективным, подчеркнул он.

По словам Темирхана, в ближайшее время движение представит в минюст документы для регистрации.

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