Создано «Движение созидателей»
Создано «Движение созидателей»
Группа политиков и активистов объявили сегодня о создании «Движения созидателей».
Как сообщил Turan инициатор организации, оппозиционный политик Аваз Темирхан, движение создано с целью демократического просвещения населения, повышения общественного участия граждан в политических процессах, содействия проведению в стране свободных выборов.
Объявление о создании движения приурочено ко Дню независимости, что символизирует приверженность учредителей организации идеям основателей Азербайджанской народной республики (1918-20 гг).
«Целью движения является - построение демократического Азербайджана», заявил Темирхан.
Руководство движения будет коллективным, подчеркнул он.
По словам Темирхана, в ближайшее время движение представит в минюст документы для регистрации.
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