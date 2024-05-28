Акция оппозиции у памятника Расулзаде

28 мая оппозиционные партии провели акцию по случаю Дня независимости в поселке Новханы у памятника основателю Азербайджанской Народной Республики (АНР – 1918-1920 гг.) Мамед Эмину Расулзаде

Ведущие оппозиционные силы Азербайджана - партия "Мусават" и Национальный совет демократических сил (НСДС) провели митинги поочередно.

Участники обеих акций прошли маршем от основной автомагистрали к площади, где стоит памятник, скандируя: "Свобода!", "Расулзаде!" и др.

Ораторы от "Мусават" напомнили об историческом пути АНР, при ведущей роли Расулзаде.

Касаясь современной политической ситуации в Азербайджане, лидер партии Иса Гамбар высоко оценил победу Азербайджана в войне за Карабах и восстановление территориальной целостности страны. В тоже время, он отметил, что цели "Мусават" не достигнуты, ибо в стране установился «режим личной власти» и попираются свободы и права человека.

"В тюрьмах томятся сотни политических заключенных. "Мусават" продолжит борьбу за равенство, демократию, развитие в Азербайджане, несмотря на все то, что говорят про партию недруги", - заявил Гамбар.

Партия намерена также продолжать политическую линию М.Э.Расулзаде на сближение Азербайджана с Турцией, добавил он.

В свою очередь, председатель Партии Народного Фронта Али Керимли на митинге своих сторонников также прозвучали призывы к борьбе за свободу, права человека и демократию в Азербайджане.

"Сейчас мы на тяжелом этапе борьбы за претворение в жизнь идеалов Мамед Эмина Расулзаде. Веру и силы в этой борьбе надо черпать из опыта и наследия основателей АНР, сумевших собрать разрозненный народ в единую нацию в тяжелейших условиях 1918 года. Тогда против нас был весь мир, но отцы нации сделали невозможное – создали первую демократическую республику в мусульманском мире", - напомнил Керимли.

По его словам, накануне митинга в Новханы полиция предпринимала «упреждающие меры» против активистов ПНФА, пытаясь помешать их участию в акции. «Но присутствие у памятника Расулзаде тысяч сторонников партии говорит о том, что несмотря на репрессии властей, идеалы АНР невозможно вырвать из сердец азербайджанцев» - сказал Керимли.

В акциях приняли участие несколько тысяч человек. Полиция не вмешивалась.