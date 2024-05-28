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  • Грузия меняет западную ориентацию и идет на сближение с Россией? - беседа с экспертом по Кавказу Вадимом Дубновым в 20:00 в программе "Çətin sual"
Грузия меняет западную ориентацию и идет на сближение с Россией? - беседа с экспертом по Кавказу Вадимом Дубновым в 20:00 в программе "Çətin sual"
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Грузия меняет западную ориентацию и идет на сближение с Россией? - беседа с экспертом по Кавказу Вадимом Дубновым в 20:00 в программе "Çətin sual"

Вадим Дубнов
Эксперт по Кавказу, обозреватель «Радио Свобода»

 

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Сложный вопрос

Грузия меняет западную ориентацию и идет на сближение с Россией? - беседа с экспертом по Кавказу Вадимом Дубновым в программе "Çətin sual"


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