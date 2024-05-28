Грузия меняет западную ориентацию и идет на сближение с Россией? - беседа с экспертом по Кавказу Вадимом Дубновым в 20:00 в программе "Çətin sual"
Вадим Дубнов
Эксперт по Кавказу, обозреватель «Радио Свобода»
Сложный вопрос
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Bu gün Azərbaycanda Müstəqillik Günüdür. 1918-ci il mayın 28-də müsəlman Şərqində ilk dünyəvi demokratik dövlət olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin (AXC) yaranmasından 106 il ötür.
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- 27 май 2024, 23:25
25 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о помиловании 154 осужденных, но это решение, в частности, не касалось политических заключенных, что вызвало вопросы и критику со стороны защитников прав человека.
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Гибель президента Ирана Сейеда Ибрагима Раиси вызвала вопросы о ее потенциальном влиянии на азербайджано-иранские отношения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал свою последнюю встречу с Раиси 19 мая "исторической", выразив свои соболезнования в посольстве Ирана в Азербайджане 21 мая.
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Крушение вертолета 19 мая, в результате которого погибли президент Ирана Ибрагим Раиси и министр иностранных дел Хосейн Амир Абдуллахиян, стало главной темой обсуждения на мировой политической арене. Пока следователи и аналитики бьются над ответами, главный вопрос остается открытым: был ли это трагический несчастный случай или преднамеренная диверсия?
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