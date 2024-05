Gürcüstanda daşqın azərbaycanlılar yaşayan regionları əhatə edib

Gürcüstanın Mtsxeta-Mtianeti bölgəsində xilasedicilər və təcili yardım xidmətləri səfərbər olunur. Yağışlar nəticəsində evlər, yollar su altında qalıb, körpülər və elektrik xətləri zədələnib, yaşayış məntəqələrinin bir hissəsi elektrik enerjisiz qalıb.

Kvemo Kartlidə xarici dünyadan bir neçə kənd kəsilib. Ən çətin vəziyyət Marneuli, Tetritzkaro, Bolnisi və Dmanisidir. Ailələr daşqın zonalarından təxliyə olunur.

Azərbaycanla sərhəddə, Qırmızı körpü ərazi ətrafında insanlar qayıqlarla daşınır.

Gürcüstan mediasına görə, zərərin miqdarının müəyyən edilməsi üzrə Komissiya yaradılıb.

Yaxın günlərdə Gürcüstanın Mtsxeta-Mtianeti regionunda güclü yağıntının səbəb olduğu Araqvi çayının məcrasında suyun səviyyəsinin kəskin qalxacağı gözlənilir.

Qeyd edək ki, Marneuli, Dmanisi və Bolnisi şəhərlərində əhalinin əksəriyyəti azərbaycanlılardır.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video