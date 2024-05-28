Müstəqillik günü, Cumhuriyyət günü və ya suverenitet... – Cəmil Həsənli saat 16:00-da Çətin sualda

Крушение вертолета 19 мая, в результате которого погибли президент Ирана Ибрагим Раиси и министр иностранных дел Хосейн Амир Абдуллахиян, стало главной темой обсуждения на мировой политической арене. Пока следователи и аналитики бьются над ответами, главный вопрос остается открытым: был ли это трагический несчастный случай или преднамеренная диверсия?