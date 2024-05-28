Müstəqillik günü, Cumhuriyyət günü və ya suverenitet... – Cəmil Həsənli saat 16:00-da Çətin sualda
Bu gün Azərbaycanda Müstəqillik Günüdür.
1918-ci il mayın 28-də müsəlman Şərqində ilk dünyəvi demokratik dövlət olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin (AXC) yaranmasından 106 il ötür.
Cümhuriyyət və cumhuriyyətçilik ənənələri haqda tarixçi alim, Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənli Kamran Mahmudovun təqdimatında yayımlanan “Çətin sual” verilişində danışır.
Сложный вопрос
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Вадим Дубнов Эксперт по Кавказу, обозреватель «Радио Свобода»
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- 27 май 2024, 23:25
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