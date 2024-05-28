Сотрудник ANAMA  подорвался на мине

28 мая в селе Сырхавенд Агдамского района сотрудник Национального агентства по разминированию (ANAMA) Хасил Юсубов (1997 г.) подорвался на противопехотной мине.

Как сказано в заявлении ANAMA, в результате подрыва Юсубов потерял левую ногу в области лодыжки.

«Пострадавший был госпитализирован, его состояние оценивается, как удовлетворительное», - говорится в сообщении.

По официальным данным, жертвами взрыва мин и неразорвавшихся боеприпасов после окончания 44-дневной войны в Карабахе 10 ноября 2020 г. и по сегодняшний день включительно стали 362 гражданин Азербайджана, из них 68 погибли, 294 получили травмы. Среди погибших - 53 мирных жителя и 15 военных, еще 127 гражданских и 167 военных получили травмы различной степени тяжести.