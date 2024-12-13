Апелляционный суд оставил под арестом всех журналистов Meydan TV

В Бакинском Апелляционном суде в пятницу были рассмотрены жалобы на арест журналистов Meydan TV.

Так, адвокат Назим Мусаев просил суд отменить решение об аресте его подзащитной журналиста Хаялы Агаевой, либо изменить ей меру пресечения на домашний арест. Никаких первичных доказательств причастности Агаевой к «контрабанде» нет.

Адвокат спросил у представителя следствия – Управления полиции Баку - есть ли доказательства, что Агаева пронесла через таможенную границу иностранную валюту, или сделала это тайным путем в обход таможенного контроля? По словам адвоката, представитель полиции дал отрицательный ответ.

«Тогда я спросил, - на каком основании арестована Хаяла Агаева? Тот ответил, что есть «предположения», и в ходе следствия они «докажут» причастность Агаевой к «контрабанде».

Судья также спросил, есть ли конкретные доказательства виновности Агаевой. «Однако представитель полиции вместо того, что ответить по существу, сказал, что обнаружено «столько-то денег»… Но он так и не объяснил какое это имеет отношение к Агаевой. Вместо этого он сказал: «Пока нет, но мы это докажем», - сказал адвокат.

Представитель полиции также отрицательно ответил на вопрос - есть ли у следствия сведения о какой-либо связи Агаевой с финансовыми вопросами Meydan TV?

Однако суд не удовлетворил ни жалобу, ни ходатайство об изменении меры пресечения.

Сегодня же в Апелляционном суде была рассмотрена жалоба на арест и другой сотрудницы Meydan TV - Айтадж Тапдыг.

Как сообщил адвокат Джавад Джавадов, защита указал на незаконностm ареста журналиста, нарушения в отношении ее статьи 18 Европейской конвенции по правам человека. Однако суд оставил в силе решение об аресте Тапдыг.

Также Апелляционный суд не удовлетворил жалобу на арест журналиста Рамина Деко, сообщил его адвокат Немат Керимли. По его словам, уголовное преследование журналиста необоснованно. Хотя Деко не имеет жалоб на условия содержания, однако сегодня в суде конвой препятствовал конфиденциальному общению журналиста со своим адвокатом. Кроме того, Деко запретили переписку с адвокатом.

Сегодня же Апелляционный суд оставил в силе решение об аресте медиа–эксперта Ульви Таирова, сообщил его адвокат Бахруз Байрамов.

Апелляционная инстанция отклонила и жалобу журналиста Натига Джавадлы, сообщила его адвокат Зибейда Садыгова.

По ее словам, в жалобе было указано, что суд первой инстанции не расследовал основательность подозрений в отношении Джавадлы, наличие основания для его ареста.

Сам Джавадлы сказал, что 33 года занимается журналистикой и никогда не нарушал ни законов, ни профессиональной этики. «Если я был преступником, то почему мне давали комментарии и интервью депутаты, чиновники», - сказал Джавадлы, указав, что за журналистскую работу был удостоен международной премии.

Апелляционный суд оставил под стражей и Айнур Эльгюнеш, сказал адвокат Эльчин Садыгов. «Азербайджан единственная страна, где расследовательская журналистика считается преступлением», - заявила в суде Эльгюнеш.

Накануне апелляционный суд оставил под стражей еще одного журналиста Meydan TV – Айсель Умудову.

*5 сотрудников Meydan TV и еще двое представителей других медиа были задержаны 6 октября по обвинению в «контрабанде иностранной валюты по предварительному сговору».

8 декабря суд арестовал всех задержанных на 4 месяца.