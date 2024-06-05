Апелляционный суд вновь оставил Тофига Ягублу под арестом

В Бакинском апелляционном суде в среду были рассмотрены две жалобы члена координационного центра Национального совета демократических сил (НСДС) и партии «Мусават» Тофига Ягублу на продление ареста и отказ в переводе под домашний арест. Обе жалобы не были удовлетворены. Об этом Turan сообщила дочь политика Нигяр Хази.

По ее словам, в ходе заседания Ягублу подверг судей и правящей режим жесткой критике.

Дела рассматривались под председательством судей Заура Гусейнова и Мурада Мамедова.

«С 1993 года у меня нет никаких прав. Сколько можно меня арестовывать по ложным обвинениям. Еще ни один судья не вынес справедливого решения», - процитировала Хази слова своего отца. По ее словам, Ягублу назвал судей «несвободными людьми».

*Член координационного центра Национального совета демократических сил и партии «Мусават» Тофиг Ягублу был арестован 14 декабря по обвинению в мошенничестве и незаконном изготовлении документов. Местные и международные правозащитные организации признали его политзаключенным.