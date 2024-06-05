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(6 часов назад)
Апелляционный суд вновь оставил Тофига Ягублу под арестом

Апелляционный суд вновь оставил Тофига Ягублу под арестом

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Апелляционный суд вновь оставил Тофига Ягублу под арестом

В Бакинском апелляционном суде в среду были рассмотрены две жалобы члена координационного центра Национального совета демократических сил (НСДС) и партии «Мусават» Тофига Ягублу на продление ареста и отказ в переводе под домашний арест. Обе жалобы не были удовлетворены.  Об этом Turan  сообщила дочь политика Нигяр Хази.

По ее словам, в ходе заседания Ягублу подверг судей и правящей режим жесткой критике.

Дела рассматривались под председательством судей Заура Гусейнова и Мурада Мамедова.

«С 1993 года у меня нет никаких прав. Сколько можно меня арестовывать по ложным обвинениям. Еще ни один судья не вынес справедливого решения», -  процитировала Хази слова своего отца. По ее словам, Ягублу назвал судей «несвободными людьми».

*Член координационного центра Национального совета демократических сил и партии «Мусават» Тофиг  Ягублу был арестован  14 декабря по обвинению в  мошенничестве и незаконном изготовлении документов. Местные и международные правозащитные организации признали его политзаключенным.

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