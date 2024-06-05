Правозащитники обсудили дело парализованного активиста с европейскими дипломатами

Дело арестованного инвалида 1-ой группы Фамиля Халилова и состояние его здоровья были предметом обсуждений на встрече правозащитников с дипломатами европейских стран в офисе Евросоюза в Баку.

Во встрече приняли участие: Руфат Сафаров, Фуад Гасанов и супруга Фамиля Халилова.

Сотрудники миссии ЕС, посольств Германии, Франции и Нидерландов были информированы о ситуации.

«Мы рассказали о незаконном аресте Фамиля Халилова, сфабрикованном обвинении против него. Мы также обратили внимание, что у Фамиля парализованы руки, у него в руках и ушах начался некроз кожи», - сказал агентству Turan Руфат Сафаров.

По его словам, правозащитники попросили, что представительство ЕС и посольства стран ЕНС обратились в администрацию президента и МИД Азербайджана об освобождении Халилова по гуманитарным соображениям.

Сафаров выразил удовлетворение итогами встречи и надеется, что последующие действия будут иметь результат и Халилова освободят хотя бы под домашний арест.

По словам Сафарова, в ходе встречи также были обсуждены в целом ситуация с правами человека, репрессивная среда и политически мотивированные аресты в Азербайджане.