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(6 часов назад)
Алиев и Мохбер подтвердили реализацию двусторонних договоренностей  между Ираном и Азербайджаном

Алиев и Мохбер подтвердили реализацию двусторонних договоренностей  между Ираном и Азербайджаном

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Алиев и Мохбер подтвердили реализацию двусторонних договоренностей  между Ираном и Азербайджаном

5 июня состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и исполняющим обязанности президента Ирана Мохаммедом Мхбером.

Как сообщила пресс-служба главы Азербайджана, в ходе разговора Алиев подтвердил приверженность договоренностям, достигнутым на последней встрече с покойным президентом Ирана Ибрахимом Раиси.

В свою очередь, Мохбер также подтвердил приверженность Ирана выполнению достигнутых договоренностей.

Стороны также подчеркнули значение дороги из Зангилана в Нахчыван через территорию Ирана.

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