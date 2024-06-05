Алиев и Мохбер подтвердили реализацию двусторонних договоренностей  между Ираном и Азербайджаном

В Бакинском апелляционном суде в среду были рассмотрены две жалобы члена координационного центра Национального совета демократических сил (НСДС) и партии «Мусават» Тофига Ягублу на продление ареста и отказ в переводе под домашний арест. Обе жалобы были оставлены без удовлетворения. Об этом Turan сообщила дочь политика Нигяр Хази.