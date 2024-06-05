Алиев и Мохбер подтвердили реализацию двусторонних договоренностей между Ираном и Азербайджаном
Алиев и Мохбер подтвердили реализацию двусторонних договоренностей между Ираном и Азербайджаном
5 июня состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и исполняющим обязанности президента Ирана Мохаммедом Мхбером.
Как сообщила пресс-служба главы Азербайджана, в ходе разговора Алиев подтвердил приверженность договоренностям, достигнутым на последней встрече с покойным президентом Ирана Ибрахимом Раиси.
В свою очередь, Мохбер также подтвердил приверженность Ирана выполнению достигнутых договоренностей.
Стороны также подчеркнули значение дороги из Зангилана в Нахчыван через территорию Ирана.
Политика
-
Дело арестованного инвалида первой группы Фамиля Халилова и состояние его здоровья были предметом обсуждений на встрече правозащитников с дипломатами европейских стран в офисе Евросоюза в Баку.
-
- 5 июнь 2024, 17:08
В Бакинском апелляционном суде в среду были рассмотрены две жалобы члена координационного центра Национального совета демократических сил (НСДС) и партии «Мусават» Тофига Ягублу на продление ареста и отказ в переводе под домашний арест. Обе жалобы были оставлены без удовлетворения. Об этом Turan сообщила дочь политика Нигяр Хази.
-
- 5 июнь 2024, 16:59
В Бакинском СИЗО-1 ухудшилось состояние парализованного активиста, инвалида первой группы Фамиля Халилова.
-
- 5 июнь 2024, 16:03
5 июня министры иностранных дел Азербайджана и Венгрии провели совместную пресс-конференцию по итогам 2-го заседания Стратегического диалога.
Написать отзыв