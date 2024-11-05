Арестованному активисту Ниджату Ибрагиму отказывают в госпитализации

В Бакинском СИЗО-1 резко ухудшилось состояние активиста Ниджата Ибрагима, сообщила Turan его супруга Парвин Ибрагим.

По ее словам, Ибрагим сегодня позвонил и рассказал о сильных болях в спине и он едва может двигаться. В последнее время у него также повысилось артериальное давление и врачи диагностировали гиперторнию.

Также активиста мучают раны, которые он сам причинил себе в полиции, протестуя против насилия. «Незаконный и несправедливый арест оказывает негативное влияние на состоянии Ниджата. При этом, ему не оказывают эффективной медицинской помощи и отказывают в переводе в тюремный госпиталь», - отметила супруга.

*Ниджат Ибрагим 9 сентября был задержан полицией по обвинению в умышленном нанесеним тяжкого ущерба здоровью (статья 126.1 УК). С 5 октября он проводил в СИЗО голодовку, против веденного МВД запрета на выезд из страны.

6 сентября пограничники не пустили его на борт самолета рейсом Баку-Кишинев, сославшись на указанный запрет. При этом, его супругу и 2 несовершеннолетних детей в самолет пропустили.

После этого, он звонил в МВД, требуя отмены запрета, и грозился сжечь себя перед зданием МВД. 9 сентября его задержали и предъявили обвинение.

** Ибрагим в 2021 году был уже однажды привлечен к уголовной ответственности и арестован и приговорен на 15 месяцам лишения свободы по обвинению в нарушении карантинного режима. Причиной ареста стал его одиночный пикет перед администрацией президента.