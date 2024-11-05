Ильхаму Алиеву вручили орден Чингиза Айтматова

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Кыргызстан в воскресенье, 5 ноября, для участия в 11-м саммите глав государств Организации тюркских государств. Встреченного церемониальным почетным караулом в международном аэропорту Манас 2 в Бишкеке, Алиева приветствовали председатель кабинета министров Кыргызстана и руководитель аппарата правительства Акылбек Жапаров и другие официальные лица.

После своего прибытия президент Алиев получил престижный орден «Чингиза Айтматова», награду в ознаменование вклада почитаемого киргизского писателя, от Эльдара Айтматова, сына покойного литературного деятеля, когда посетил Дом-музей Чингиза Айтматова, расположенный в Ала-Арче, недалеко от Бишкека. Этот дом, где Айтматов провел последние 20 лет своей жизни, сохранился в своем первоначальном виде с тех пор, как в 2014 году его семья превратила его в музей. Наследие Айтматова, ярко сохранившееся в его рукописях, личных вещах и различных наградах, находит отклик в стенах музея.

Во время своего визита президент Алиев написал проникновенные слова в гостевой книге музея, размышляя о глубоком влиянии Айтматова на мировую литературу и культурную дипломатию. Алиев отметил, что произведения Айтматова, переведенные на 185 языков, выходят за рамки границ и находят отклик у читателей по всему миру, вдохновляя их на глубокие размышления о человечестве, природе и обществе. Алиев, цитируя своего покойного отца Гейдара Алиева, подчеркнул, что Айтматов — не только гордость Кыргызстана, но и почитаемая фигура в тюркском мире.

В своей речи Алиев выразил благодарность за честь получить награду в доме Айтматова. Он высоко оценил наследие Айтматова как литературного гения и строителя мостов между культурами, человека, который отстаивал мир, взаимопонимание и единство между народами. Алиев также вспомнил свою предыдущую встречу с Айтматовым в 2008 году, когда Азербайджан наградил его своим первым орденом «Достлуг» (Дружба), признав его влияние на культурную жизнь Азербайджана.

Эльдар Айтматов, представляющий Международный фонд Чингиза Айтматова, подчеркнул, что награда является знаком глубокого уважения к усилиям Алиева в продвижении гуманитарных ценностей и культурного диалога. Он отметил, что под руководством Алиева Азербайджан стал центром межкультурного обмена, способствующим мирным и творческим отношениям во всем мире. Алиев ответил взаимностью, пригласив семью Айтматова посетить Азербайджан для дальнейшего укрепления связи между их народами.

После формальностей президент Алиев присоединился к семье Айтматовых для неформального чаепития, обмена историями и памятными подарками.