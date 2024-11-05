Ульви Гасанлы вновь заявил о коррупции и пытках в Пенитенциарных учреждениях

Ульви Гасанлы вновь заявил о коррупции и пытках в Пенитенциарных учреждениях

Содержащийся в Бакинском СИЗО-1 директор он-лайн издания Abzas Media Ульви Гасанлы опубликовал на этом ресурсе новую статью о многочисленных нарушениях и фактах бесчеловечного обращения в этом пенитенциарном учреждении.

По его словам, руководство Пенитенциарной службы и Бакинского СИЗО-1 заняты тем, как оказать давления на журналистов и других политзаключенных.

Он сообщает о «системных пытках» во всех пенитенциарных учреждениях. «Пытки, о которых я писал в предыдущей статье ( на 1-м этаж 8-го корпуса) остановлены. Однако этот процесс перенесен в 7-й корпус. Мы, неоднократно слышали крики, измученных пытками заключенных. Продолжаются пытки и в женском корпусе», - отмечает Гасанлы.

Журналист утверждает, что если заключенные требуют свои права, то им угрожают, избивают, заключает в карцер, включая и женщин.

Второй серьезной проблемой Гасанлы называет «коррупцию и взяточничество».

Так, при досмотре арестанта выясняют сколько у него денег и большая из часть у него отбирается. Потом арестанта направляют на «карантин». Остальные деньги отбираются там под предлогом того, что «при себе нельзя иметь деньги».

Карантин источник коррупции, заключенных содержат в антисанитарийных условиях, чтобы они заплатили, чтобы поскорее выйти оттуда, пишет Гасанлы.

Он отмечает, что карантинная часть Бакинского СИЗО очень плохом состоянии.

«Здоровый человек там заболеет. Полная антисанитария, помещения не проветриваются. Заключенные не могут спать, насекомые лезут в рот и уши», - далее пишет Гасанлы.

У сотрудников Пенитенциарной системы низкие зарплаты, младший и средний состав получают по 500-600 манат, работая при этом по 50-60 часов в неделю. Это одна из причин вымогательства.

СИЗО перенаселен. При наличии мест на 2500 человек, в там содержат 4 тыс. человек. Учитывая, что из госбюджета Пенитенциарной службе выделяется 140 млн. манат, условия в СИЗО и колониях должны быть нормальными.

«В Бакинском СИЗО -1 система вентиляции, отопления-охлаждения, холодильники, водоснабжение в плохом состоянии. Вода подается 2 раза в день по 1 час. Горячая же вода поступает раз в неделю на 2-3 часа. Холодильников не хватает и летом заключенные мучаются. Кондиционеры же – это привилегия «элитных» заключенны.

Летом от духоты по ночам спать невозможно, а днем дышать. Ежедневно у десятков заключенных случаются сердечные приступы. Даже сами надзиратели падают в обморок.

«Мне из дома передали вентилятор, но мне его не дали. Начальник сказал, что я могу его купить только у них в магазине и пришлось заплатить 40 манат», - указывает Гасанлы.

Он также сообщает об угрозах после публикации первого письма. «Подученный заключенный угрожал мне ножом, а летнюю жару мне не позволили открыть форточку и ввели запрет на свидания с ребенком”, - заявил Гасанлы.

Он также сообщает о фотографировании голыми некоторых заключенных и их последующем шантажом этими фото. «В особенности это касается трансгендеров», - отмечает Гасанлы.

На запрос Turan в Пенитенциарную службу с просьбой прокомментировать утверждения Гасанлы, пришел такой ответ: «Статья Ульви Гасанлы не отражает действительность, его утверждения лишены оснований».