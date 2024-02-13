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(19 минут назад)
Армения обнародовало имена и возраст военных убитых в ходе операции «Возмездие»

Армения обнародовало имена и возраст военных убитых в ходе операции «Возмездие»

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Армения обнародовала имена и возраст военных убитых в ходе операции «Возмездие»

Минобороны Армении опубликовало список армянских военнослужащих, убитых в ходе сегодняшней операции азербайджанских пограничников «Возмездие».

В частности, в боях  погибли:

Арутюнян Эдуард Гамлетович (1974 г.р),

Манукян Гагик Вараздатович (1982 г.р.),

Амбарцумян Арсен Гагикович (1979 г.р),

Оганесян Грачья Талишевич (1957 г.р).

Обращает на себя внимание возраст армянских военных несущих боевое дежурство на границе с Азербайджаном. Самому младшему из погибших было 42 года, самому старшему – 67.

Напомним, что в ответ на ранение 12 февраля азербайджанского пограничника, пограничная служба Азербайджана сегодня провела ответную операцию «Возмездие», в результате которой были убиты 4 армянских военных и еще один ранен. 

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