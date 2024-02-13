Армения обнародовало имена и возраст военных убитых в ходе операции «Возмездие»
Армения обнародовала имена и возраст военных убитых в ходе операции «Возмездие»
Минобороны Армении опубликовало список армянских военнослужащих, убитых в ходе сегодняшней операции азербайджанских пограничников «Возмездие».
В частности, в боях погибли:
Арутюнян Эдуард Гамлетович (1974 г.р),
Манукян Гагик Вараздатович (1982 г.р.),
Амбарцумян Арсен Гагикович (1979 г.р),
Оганесян Грачья Талишевич (1957 г.р).
Обращает на себя внимание возраст армянских военных несущих боевое дежурство на границе с Азербайджаном. Самому младшему из погибших было 42 года, самому старшему – 67.
Напомним, что в ответ на ранение 12 февраля азербайджанского пограничника, пограничная служба Азербайджана сегодня провела ответную операцию «Возмездие», в результате которой были убиты 4 армянских военных и еще один ранен.
Политика
-
- 14 февраль 2024, 14:15
Бывший президент Грузии, лидер партии "Единое национальное движение" Михаил Саакашвили поздравил Ильхама Алиева с избранием на пост президента Азербайджана. Обращение записано на X (Твиттер), Саакашвили находился в тюремной камере, видимой на заднем фоне.
-
- 14 февраль 2024, 13:49
Госкомиссия Азербайджана по делам пленных и пропавших без вести и заложников приветствует заявление аналогичной структуры Армении о готовности сотрудничать для выяснения судеб лиц, пропавших без вести в военных действиях.
-
- 14 февраль 2024, 13:04
Избранный президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня на церемонии инаугурации в Милли Меджлисе принес присягу на Конституции и Коране. «Осуществляя полномочия президента Азербайджанской Республики, клянусь соблюдать Конституцию Азербайджанской Республики, защищать независимость и территориальную целостность государства, достойно служить народу!», - сказал он.
-
- 14 февраль 2024, 13:02
Адвокат Зибейда Садыгова 13 февраля встретилась в Бакинском СИЗО с председателем Азербайджанской партии демократии и благоденствия (АПДБ), ученым-экономистом Губадом Ибадоглу. Об этом Turan сообщил брат ученого Галиб Байрамов.
Написать отзыв