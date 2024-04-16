Азербайджан будет опреснять воду Каспия – И. Алиев

В Азербайджане реализуется проект опреснения воды Каспийского моря. Об этом сегодня заявил президент Ильхам Алиев, на церемонии закладки фундамента Ширванского оросительного канала.

"После реализации этого проекта мы будем использовать воду Каспийского моря, как для орошения, так и для питья», - сказал Алиев.

Ряд стран обладают большим опытом в области опреснения морской воды и Азербайджане воспользуется им, отметил он.

* В апреле 2023 года президент Алиев подписал Указ о мерах по опреснению морской воды, которая будет использована для улучшения водоснабжения города Баку и прилегающих территорий.