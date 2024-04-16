Власти Азербайджана должны освободить арестованных журналистов – Стефан Шеннак
Власти Азербайджана должны освободить арестованных журналистов – Стефан Шеннак
Аресты журналистов за выполнение их обязанностей абсолютно недопустимо. Об этом агентству Turan заявил бывший докладчик ПАСЕ по Азербайджану и докладчик по свободе медиа Стефан Шеннак (Stefan Shennach)
«Если они думают, что продавая нефть и газ можно рисковать всем, то они ошибаются. Азербайджан уже получил многочисленные международные сигналы в этом плане», - отметил он.
Как следует расценить тот факт, что арестам подвергаются не только журналисты, но и известные политические и общественные деятели, как доктор Губад Ибадоглу и медиа-эксперт Алескер Мамедли? Оба имеют серьезные проблемы со здоровьем, однако власти игнорируют призывы об их освобождении.
Отвечая на этот вопрос, Шеннак сказал, что Совет Европы и многие международные организации настаивают на их освобождении. «Вскоре у нас будет новый генеральный секретарь и эти требования усилятся. Власти должны понять, что необходимо решить данный вопрос», - отметил он.
В январе ПАСЕ лишил делегацию Азербайджана права голоса за нарушения прав человека. Что будет дальше? На этот вопрос Шеннак сказал, что Азербайджан должен действовать как подобает члену Совета Европы. «Согласно принятому решению, вопрос может быть пересмотрен в случае выполнения Азербайджаном определенных решений Совета Европы», - подчеркнул Шеннак.
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