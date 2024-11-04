Азербайджан готовится к COP29: президент Ильхам Алиев и первая леди ознакомились с инфраструктурой Бакинского олимпийского стадиона

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Бакинский олимпийский стадион 4 ноября, чтобы ознакомиться с ходом подготовки к предстоящей Конференции ООН по изменению климата. Как сообщает сайт главы государства, президент и первая леди были подробно проинформированы помощником о мерах, направленных на проведение COP29.

В ходе визита они осмотрели парк электромобилей, предназначенных для операций COP29, включая электрические микроавтобусы для грузовых и пассажирских перевозок, а также медицинские и пожарные автомобили. Кроме того, электрические гольф-кары и автобусы будут способствовать перемещению высокопоставленных гостей по территории саммита, в то время как более широкая сеть электромобилей будет поддерживать устойчивый транспорт по всему городу на протяжении всего мероприятия.

Президент и супруга также посетили официальную Голубую зону, где ряд помещений был приспособлен для критических сессий COP29. Среди основных моментов — пленарный зал «Низами», где пройдут церемония открытия и национальные заявления, а также выделенные зоны для саммита мировых лидеров по борьбе с изменением климата. На площадке есть многофункциональные конференц-залы и различные выставки, посвященные азербайджанской культуре и природе, а в настоящее время здесь проходят предсессионные встречи.

Президент и первая леди ознакомились с процессом аккредитации и регистрации, которые привлекли значительный интерес со стороны международного сообщества. Подробные обновления по регистрации делегатов подчеркнули глобальный энтузиазм по поводу COP29.

В Зеленой зоне они осмотрели павильонные зоны Азербайджана и других стран-участниц, подчеркнув роль платформы как инклюзивного пространства для участия общественности. Они посетили Центр солидарности, совместный павильон Фонда Гейдара Алиева и Фонда Zero Waste, в котором будут размещены экспозиции различных заинтересованных сторон и международных партнеров. В Зеленой зоне пройдут конференции и публичные мероприятия высокого уровня, что создаст широкую платформу для диалога и сотрудничества.