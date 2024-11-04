Суд отклонил ходатайства защиты  руководителя "Kanal-11"

В Бакинском суде по тяжким преступлениям 4 ноября продолжился процесс над руководителем youtube ресурса "Kanal-11" Теймуром Керимовым.

В ходе заседания адвокат Неймат Керимли выступил с 3 ходатайствами. Защита в частности, ходатайствовала повторно допросить потерпевшего Фарруха Алекперова.

Как сообщил Керимли, ранее потерпевший сначала демонстративно отказался отвечать на вопросы адвоката и обвиняемого, а после протестов защиты по «подсказке» судьи стал ссылаться на то, что «не помнит» обстоятельств.

В связи с этим адвокат также ходатайствовал провести судебно-медицинскую экспертизу на предмет проверки действительно ли у потерпевшего проблемы с памятью.

Еще одно ходатайство было связано необходимостью исключения из материалов дела ряда документов, которые были составлены в нарушение требований закона.

Однако суд отклонил все ходатайства и назначил следующее заседание на 25 ноября.

* Теймур Керимов был арестован в декабре 2023 г. по обвинения по ст. 182.2.2 (неоднократное вымогательство путем угроз), 182.2.4. (вымогательство с целью завладения имуществом в значительном размере) и 182.2.1 (вымогательство группой лиц по предварительному сговору) УК Азербайджана. Правозащитники признали его политзаключенным.