Азербайджан и Словакия начинают сотрудничество в области ВПК

Азербайджан и Словакия подписали Совместную декларацию о создании стратегического партнерства

Подписанием трех документов сегодня завершились переговоры в Баку президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Стороны подписали Совместную декларацию о создании стратегического партнерства между двумя странами;

Министры оборонной промышленности пописали Меморандум взаимопонимания о военно-техническом сотрудничестве;

Руководители военных ведомств подписали соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере.

Азербайджан и Словакия уже приступили к конкретным переговорам о создании совместных производственных площадок в сфере оборонной промышленности, сказал президент Алиев по окончанию переговоров.