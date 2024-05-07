  • contact.az Contact
  • Баку
  • Light rain140 C
  • Среда, 8 май 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(11 часов назад)
Азербайджан и Словакия начинают сотрудничество в области ВПК

Азербайджан и Словакия начинают сотрудничество в области ВПК

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Азербайджан и Словакия подписали Совместную декларацию о создании стратегического партнерства

Подписанием трех документов сегодня завершились переговоры в Баку президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Стороны подписали Совместную декларацию о создании стратегического партнерства между двумя странами;

Министры оборонной промышленности пописали Меморандум взаимопонимания о военно-техническом сотрудничестве;

Руководители военных ведомств подписали соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере.

Азербайджан и Словакия уже приступили к конкретным переговорам о создании совместных производственных площадок в сфере оборонной промышленности, сказал президент Алиев по окончанию переговоров.

 

 

 

 

Написать отзыв

Политика

Parlament seçkilərinin önə çəkilməsinin əsl səbəb və məqsədləri nə ola bilər? – Mirəli Hüseynov Çətin sualda


Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей