Азербайджан и Словакия начинают сотрудничество в области ВПК
Азербайджан и Словакия подписали Совместную декларацию о создании стратегического партнерства
Подписанием трех документов сегодня завершились переговоры в Баку президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Словакии Роберта Фицо.
Стороны подписали Совместную декларацию о создании стратегического партнерства между двумя странами;
Министры оборонной промышленности пописали Меморандум взаимопонимания о военно-техническом сотрудничестве;
Руководители военных ведомств подписали соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере.
Азербайджан и Словакия уже приступили к конкретным переговорам о создании совместных производственных площадок в сфере оборонной промышленности, сказал президент Алиев по окончанию переговоров.
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