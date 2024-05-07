Азербайджан и Словакия укрепляют сотрудничество в газовом секторе на фоне диверсификации Европейской Энергетики

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретились в понедельник в президентской резиденции в Зугулбе, чтобы обсудить сотрудничество в сфере природного газа в рамках официального визита премьер-министра Словакии в Азербайджан. Эта встреча подчеркивает стратегические сдвиги, происходящие по мере того, как Европа стремится диверсифицировать свои источники энергии, отказавшись от российского газа.

Азербайджан, являющийся ключевым игроком в стратегии диверсификации, наращивает экспорт природного газа в Европу, увеличив поставки с 8 миллиардов м3 в 2021 году до 11,8 миллиарда м3 в 2023 году. В соответствии с Меморандумом с Европейским союзом Азербайджан намерен увеличить поставки газа в Европу до 20 миллиардов м3 к 2027 году.

Усилия Словакии по снижению своей зависимости от российского газа были отмечены в недавней региональной инициативе. 25 апреля 2023 года в Софии был подписан "Меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества между Bulgartransgaz (Болгария), Transgaz (Румыния), FGSZ (Венгрия), Eustream (Словакия) и Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR)". На церемонии присутствовали Президент Ильхам Алиев и его болгарский коллега Румен Радев.

Меморандум был подписан энергетическими лидерами стран-участниц, что стало важным шагом на пути к созданию нового коридора для импорта природного газа в Европу из Азербайджана. Министр энергетики Словакии Карел Гирман подчеркнул политическое значение этого соглашения, отметив его как обязательство по созданию новых импортных коридоров и расширению сотрудничества с Азербайджаном и SOCAR.

Министр Гирман рассказал об историческом контексте энергетических проектов Азербайджана на постсоветском пространстве, высоко оценив роль покойного президента Гейдара Алиева в нефтегазовых инициативах, которые позиционируют Азербайджан как надежного поставщика энергоресурсов.

Стремясь еще больше снизить зависимость от российского газа, Словакия в мае 2022 года подписала контракт на поставки природного газа из Норвегии, который, как ожидается, покроет примерно 32% ее годового потребления. Тем временем "Газпром" продолжает осуществлять поставки в Европу через Словакию, при этом значительные объемы направляются в Австрию и Италию.

Продолжающееся сотрудничество распространяется и на украинский транзит: в январе 2024 года Словакия и Украина предварительно договорились о продолжении транзита российского газа в страны ЕС через территорию Украины до 2025 года.

Этот двусторонний диалог между Азербайджаном и Словакией не только отражает продолжающиеся сдвиги в цепочках поставок энергоносителей, но и сигнализирует об укреплении партнерства, которое может повлиять на динамику развития энергетики в Центральной и Восточной Европе.