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(11 часов назад)
Пашинян не исключил подписание мирного договора с Азербайджаном до ноября

Пашинян не исключил подписание мирного договора с Азербайджаном до ноября

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Пашинян не исключил подписание мирного договора с Азербайджаном до ноября

Премьер-министр Армении Никол Пашинян согласен с идеей подписания мирного договора с Азербайджаном до ноября. Об этом он заявил на пресс-конференции 7 мая.

Ранее о возможности подписания мирного договора до конца этого года заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

По словам Пашиняна, для достижения этой цели нужно зафиксировать в документе все принципы, согласованные на переговорах. В этой связи, он выразил надежду на прогресс на предстоящей встрече главы МИД двух стран в Алматы.

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