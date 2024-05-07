Пашинян не исключил подписание мирного договора с Азербайджаном до ноября

Пашинян не исключил подписание мирного договора с Азербайджаном до ноября

Премьер-министр Армении Никол Пашинян согласен с идеей подписания мирного договора с Азербайджаном до ноября. Об этом он заявил на пресс-конференции 7 мая.

Ранее о возможности подписания мирного договора до конца этого года заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

По словам Пашиняна, для достижения этой цели нужно зафиксировать в документе все принципы, согласованные на переговорах. В этой связи, он выразил надежду на прогресс на предстоящей встрече главы МИД двух стран в Алматы.