8 мая осадки продолжатся

Встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении запланирована на 10 мая в Алматы, Казахстан, на фоне продолжающихся переговоров о демаркации границы и надежд на продвижение мирных переговоров. Эта встреча имеет решающее значение, поскольку она проходит на фоне интенсивных дипломатических усилий по укреплению отношений и разрешению давних споров между двумя странами.