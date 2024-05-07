8 мая осадки продолжатся
8 мая осадки продолжатся
В среду в Баку и на Абшероне продолжатся осадки, местами интенсивные. Ветер северо-западный.
Температура воздуха днем составит +14+18°.
По районам страны также пройдут интенсивные осадки с грозами и градом, в горных районах ожидается снег.
Ветер восточный, умеренный. В низменности ночью температура воздуха составит +10+15°, днем будет +15+20°. В горах ночью +2+6°, днем +6+10°.
Общество
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- 7 май 2024, 19:00
Общественный активист Эльмир Аббасов 7 мая был допрошен в главном управлении полиции города Баку по “делу Abzas Media” в качестве свидетеля. Об этом он сам сообщил журналистам.
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- 7 май 2024, 18:03
Лидирующая телекоммуникационная компания Азербайджана Azercell представляет общественности отчет по ESG (экология, социальная политика и корпоративное управление) за 2023 год Отчет об Устойчивом Развитии был представлен общественности на мероприятии «Устойчивое развитие для устойчивой связи: презентация ежегодного отчета Azercell по ESG», организованном Azercell для представителей СМИ и соответствующих партнеров.
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- 7 май 2024, 16:40
Встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении запланирована на 10 мая в Алматы, Казахстан, на фоне продолжающихся переговоров о демаркации границы и надежд на продвижение мирных переговоров. Эта встреча имеет решающее значение, поскольку она проходит на фоне интенсивных дипломатических усилий по укреплению отношений и разрешению давних споров между двумя странами.
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- 7 май 2024, 13:58
Лидирующий мобильный оператор предлагает своим абонентам специальные тарифные пакеты и эксклюзивные возможности Стремясь соответствовать современным потребностям абонентов в мобильной связи, Azercell продолжает расширять ассортимент своих тарифных пакетов, предлагая разнообразие по объему и цене. Лидирующий мобильный оператор страны запустил тариф Premium для абонентов постоплатной и предоплатной (SimSim) линий. Тарифные пакеты Premium, охватывающие разные ценовые диапазоны, предоставляют больше возможностей:
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