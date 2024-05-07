Парализованного активиста перевели в санчасть СИЗО

Арестованный по обвинению в незаконном обороте наркотиков, общественный активист, инвалид первой группы Фамиль Халилов 6 мая был помещен в санчасть Бакинского СИЗО-1 в связи с ухудшением состояния, сообщил Turan адвокат Бахруз Байрамов.

У Халилова парализованы обе руки, и он беспомощен. Поэтому, в течение несколькох дней он не мог принимать пищу. Лишь со вчерашнего дня, после перевода его из камеры в санчасть, медперсонал начал кормить его. Кроме того, у Халилова скачет артериальное давление.

«Как я с двумя парализованными руками могу торговать наркотиками?», - сказал адвокат, цитируя Халилова.

Избирая меру пресечения, судья Бинагадинского суда Вусал Тагиев должен был оценить способность Халилова заниматься наркоторговлей. С другой стороны, для заключения Тагиева под стражу вообще нет каких-либо оснований, так как, являясь инвалидом I группы и будучи фактически лишен рук, он не может оказать влияние на ход следствия или скрыться от следствия, отметил адвокат.

*Халилов несколько лет жил в Швеции, надеясь получить убежище. Раз в три месяца ему делали специальные инньекции, что облегчало его состояние. Год назад, после депортации в Азербайджан он лишился этой медицинской помощи и его состояние ухудшилось.

Несмотря на паралич рук, Халилов был активен в социальных сетях и писал на компьютере пальцами ног. Он критиковал власти и призывал к участию в протестных акциях.

Халилов был задержан 4 мая. Активисту предъявлено обвинение по ст. 234.4.3 (незаконный оборот наркотиков в крупном размере) УК.