Пригласить Пашиняна в Баку, чтобы не допустить санкции против Азербайджана - депутат
Пригласить Пашиняна в Баку, чтобы не допустить санкции против Азербайджана - депутат
Член Милли меджлиса Захид Орудж нашел «выход», как Азербайджану избежать санкций Конгресса США.
Во вторник, выступая на пленарном заседании он предложил пригласить в Баку премьер-министра Армении Пашиняна, чтобы «дорога в Азербайджан нашим политические врагам и стронникам санкций навсегда была закрыта».
По его словам, идея санкций в Конгрессе США исходит тех же групп, которые инициировали принятие 907-й поправки в 1992 году.
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