Пригласить Пашиняна в Баку, чтобы не допустить санкции против Азербайджана - депутат

Пригласить Пашиняна в Баку, чтобы не допустить санкции против Азербайджана - депутат

Член Милли меджлиса Захид Орудж нашел «выход», как Азербайджану избежать санкций Конгресса США.

Во вторник, выступая на пленарном заседании он предложил пригласить в Баку премьер-министра Армении Пашиняна, чтобы «дорога в Азербайджан нашим политические врагам и стронникам санкций навсегда была закрыта».

По его словам, идея санкций в Конгрессе США исходит тех же групп, которые инициировали принятие 907-й поправки в 1992 году.