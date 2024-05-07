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(11 часов назад)
Пригласить Пашиняна в Баку, чтобы не допустить санкции против Азербайджана - депутат

Пригласить Пашиняна в Баку, чтобы не допустить санкции против Азербайджана - депутат

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Пригласить Пашиняна в Баку, чтобы не допустить санкции против Азербайджана - депутат

Член Милли меджлиса Захид Орудж нашел «выход», как Азербайджану избежать санкций Конгресса США. 

Во вторник, выступая на пленарном заседании он предложил пригласить в Баку премьер-министра Армении Пашиняна, чтобы  «дорога в Азербайджан нашим политические врагам и стронникам санкций навсегда была закрыта».

По его словам, идея санкций в Конгрессе США исходит тех же групп, которые инициировали принятие 907-й поправки в 1992 году.

 

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